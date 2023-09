Medicul care a resuscitat-o pe Alexandra, dezvăluire de necrezut. Ce s-a întâmplat cu tânăra gravidă din Botoşani: „Am ajuns imediat la ea”

Tragedia fără margini care s-a abătut asupra unei familii din Botoșani, în urma căreia o tânără, mamă a trei copii, însărcinată cu al patrulea, a murit pe patul de spital. Din păcate, după ore de chin la spital, medicii nu au avut ce face decât să declare decesul. Iată dezvăluiri ale doctorului care a resuscitat-o.

Alexandra Ivanov, o tânără gravidă din Botoșani, s-a stins din viață pe 18 august 2023, lăsând în urmă o familie a întreagă îndoliată și trei copii orfani. Aceasta ajunsese la spital cu dureri groaznice de burtă, după ce sarcina i se oprise din evoluție, și nu cerea decât să îi fie fie făcute procedurile necesare pentru a scăpa de acea suferință.

Degeaba, însă, pentru că în ciuda rugăminților insistente la adresa medicilor, chiar și prin mesaje text, tânăra de 25 de ani a fost lăsată în agonie ore în șir. Abia spre dimineață, când starea i s-a agravat, având nevoie fie transportată pe secție de Terapie Intensivă, a primit ajutorul unui cadru medical.

La aproape trei săptămâni de la tragedie, doctorul care a încercat să o readucă la viață a vorbit despre cum au decurs ultimele clipe de viață ale tinerei mame. Potrivit spuselor acestuia, în dimineața zilei de 18 august, Alexandra a ajuns în stop cardio-respirator la ATI, acolo unde a fost solicitat să intervină de urgență.

Cu toate acestea, era prea târziu, pentru că tânăra deja intrase în stop cardio-respirator, fiind fără puls și respirație.

„În data de 18 august 2023, în jurul orei 7:35, pacienta a ajuns pe compartimentul ATI Maternitate. Am fost solicitat, am ajuns imediat la ea, am evaluat-o, am certificat stopul cardio-respirator, deci ea nu avea puls și nu respira”, a declarat Cătălin Ilie Surdeanu, medic Compartiment ATI, notează botosaneanul.ro.