Medicul Adrian Marinescu, semnal de alarmă către români: „Poți să ai Covid, chiar dacă testul a ieșit negativ”. Ce trebuie să faci imediat

Medicul infecționist de la Institutul „Matei Balș” avertizează cu privire la rezultatele false ale testelor Covid-19. Potrivit specialistului, există șansa ca o persoană cu rezultate negativ, dar cu simptome, să aibă, de fapt, Covid-19, ceea ce înseamnă că trebuie acționat rapid în acest sens.

În ciuda faptului că românii pot găsi în farmacii atât teste Covid-19 intranazale, cât și de salivă, medicul de la Matei Balș consideră că acestea pot fi făcute incorect de către persoanele care nu fac asta frecvent. Astfel, testul intranazal este relevant atâta timp cât bețișorul este introdus adânc în nas.

Dacă acest lucru nu este respectat, testul va avea un rezultat fals negativ. În ciuda rezultatului negativ, Adrian Marinescu îi sfătuiește pe toți oamenii care se confruntă cu această situație, dar care au simptome, să se izoleze două zile, iar apoi sa reface testul acasă sau într-o unitate medicală.

„Testul, dacă e negativ, și am totuși simptomatologie, nu înseamnă că nu am Covid. Dacă am simptome, mă izolez, căci e posibil să am infecția. Chiar dacă acest test e negativ, încerc să mă izolez și, eventual peste o zi sau două să repet testul.

Testul care se face intranazal este mai complicat. Pentru a-l face corect, bețișorul trebuie să intre mult. Nu putem să cerem tuturor să știe asta”, a declarat medicul în această dimineață, la Digi24.