Medicamentul natural care vindecă zeci de afecțiuni. Cum prepari acasă aceste leacuri băbești eficiente

Cătina este o plantă care are beneficii surprinzătoare pentru sănătate, de aceea este folosită de secole de popoarele asiatice în medicina tradițională.

Medicamentul natural care vindecă zeci de afecțiuni

Astfel, cătina are un conținut ridicat de vitamine, iar în combinație cu mierea o să obții un preparat natural ce îți va da o doză bogată în substanțe nutritive care sunt benefice pentru organism. Cătina, care face parte din familia Elaeganaceae, crește sub forma unui arbust ce poate ajunge până la o înălțime cuprinsă între 2 și 4 metri. Ea are ramuri și spini mici, dar și frunze înguste pe care cresc fructele de cătină.

De asemenea, fructele de cătină au forma unor boabe mici și moi, care au o culoare portocaliu închis, iar gustul este acrișor și puțin amărui. Fructele se culeg de obicei în luna august și până la finele lui octombrie, dar perioada potrivită este toamna târziu, atunci când fructele sunt bine coapte.

De menționat este că această cătină este originară din Asia și era folosită de tibetani și chinezi, datorită numeroaselor lor proprietăți terapeutice. De asemenea, în medicina tradițională chineză, cătina era folosită ca să îmbunătățească funcțiile aparatului digestiv, dar și pentru a întări sistemul imunitar sau pentru tratarea răcelii și gripei.

Beneficiile cătinei

Cătina are și un conținut bogat de antioxidanți și vitamine, îndeosebi vitamina C. În 100 de grame de fructe de cătină se regăsesc între 400 și 600 mg de vitamina C, de circa 10 ori mai mult decât în portocale. Conform Food and Nutrion Journal, cătina mai are în componență și vitamina A, Omega-6, Omega-7, alfa-tocoferol, vitamina E și carotenoide, minerale, aminoacizi, flavonoizi, monozaharide, glicerofosfolipide, fitosteroli și compuși polifenolici. De precizat este că cătina și mierea merg foarte bine împreună, iar acest mix este un preparat natural cu un conținut ridicat de substanțe nutritive. Se poate consuma cătina și separat, dar în combinație cu mierea, gustul devine mai bogat și mai dulce.

Așadar, spală boabele de cătină și adaugă-le într-un borcan, apoi toarnă miere până ce borcanul este plin. Proporția este două părți boabe la o parte de miere. Poți chiar să zdrobești boabele de cătină înainte de a le amesteca cu miere într-un borcan. Acest amestec trebuie lăsat 3 săptămâni la macerat, înainte de a fi consumat. Cătina mai merge și cu aloe vera. Umple, așadar, jumătate de boran cu boabe de cătină cu miere și adaugă 100 ml de gel de aole vera, 5-6 linguri cu polen și 50 ml pastă de usturoi, amestecând bine.

Borcanul trebuie să fie închis ermetic înainte de a-l depozita la rece, în frigider sau cămară, iar temperatura trebuie să fie constantă. Acest amestec poate fi consumat dimineața, pe stomacul gol, câte una sau două lingurițe, vreme de o lună. Se poate relua cura la anumite intervale de timp. Mai poți opta și pentru sirop de cătină și propolis sau suc ecologic de cătină, cu aceleași bneficii pentru sănătate, consumate, dimineața, pe stomacul gol. Cura este recomandată în special în sezonul rece, pentru întărirea sistemului imunitar și prevenirea răcelilor.

De asemenea, cătina este recunscută pentru numeroasele sale beneficii pentru sănătate. Îmbunătățește funcționarea sistemului digestiv, ameliorează problemele pielii, întărește sistemul imunitar, protejează sănătatea inimii, ameliorează simptomele răcelii. Medicamentele și supliementele alimentare pe bază de cătină sunt contraindicate celor cu tensiune arterială scăzută, dar și înainte sau după o intervenție chirurgicală, întrucât pot să încetinească procesul de coagulare a sângelui.