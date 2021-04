Medic chirurg, infectat cu Covid-19 la două luni după vaccinare. Ce mesaj le-a transmis oamenilor

Vaccinarea cât mai multor cetățeni reprezintă obiectivul cheie al autorităților pentru perioada următoare. În ciuda faptului că multă lume este încă reticentă cu privire la imunizare, cinci milioane de persoane au fost deja vaccinate, ceea ce reprezintă un pas important în revenirea la normalitate. Cu toate acestea, există cazuri în care persoane deja imunizate s-au infectat. Un medic chirurg a trecut prin aceeași experiență, motiv pentru care și-a făcut curaj să-și facă publică concluzia.

Vlad Braga, medic specialist chirurgie generală, s-a vaccinat în urmă cu două luni cu serul de la Pfizer. Acesta a ales săse imunizeze pentru a evita o infectare cu virusul nemilos care să lase urme grele asupra sănătății sale, dar în special, pentru a-și proteja familia.

Cu toate acestea, medicul implicat în campania de vaccinare nu a reușit să scape neatins de virus și până la urmă l-a luat.

Pentru a informa cetățenii cu privire la aceste situații uneori inevitabile, Vlad Braga și-a făcut publică povestea pe pagina de Facebook RoVaccinare. În primă fază, specialistul a început să aibă simptomele bolii, mai exact, dureri de cap și pierderea gustului și a mirosului. După un test rapid de antigen, medicul a fost testat pozitiv, moment în care a intrat în izolare.

Potrivit acestuia, stările mai puțin bune au durat trei zile, iar în a șaptea zi, testul de Covid-19 arăta că acesta scăpase deja de virus. În concluzie, deși a contactat virusul, forma bolii a fost una foarte ușoară, pentru o perioadă scurtă.

După întâmplarea trăită chiar de el, medicul vrea să tragă un semnal de alarmă cu privire la efectele vaccinului, subliniind că vaccinul nu ne protejează 100% de virus, însă împiedică dezvoltarea unei forme grave a bolii.

Confirmând ceea ce arată și studiile referitoare la efectele vaccinului, mai jos regăsiți povestea medicului, relatată exact așa cum a descris-o acesta.

„La 2 luni după ce m-am vaccinat cu serul produs de PfizerBioNTech, m-am infectat cu virusul SARS-CoV2. Am ales să mă vaccinez ca să îmi protejez mai mult familia și m-a ferit să nu fac o formă severă. Precum au arătat și studiile, vaccinul nu ne protejează neapărat împotriva infectării, dar mai degrabă ne protejează să nu facem o formă severă a bolii.

Într-o dimineață m-am trezit cu o durere de cap și în aceeași zi nu am mai simțit același gust al cafelei. Am zis să fac un test rapid de antigen, iar rezultatul a fost pozitiv. Am intrat în carantină 14 zile, izolându-mă de familie. Am luat decizia asta ca să fie bine pentru ei, dar a fost dificil să îmi văd soția și băiețelul de un an doar pe telefon. Nu se compară.

Doar 3 zile au durat simptomele în care am avut dureri de cap și nu am avut gust și miros. În a șaptea zi am făcut un test COVID-19 și a ieșit negativ. După cele 14 zile necesare, am ieșit din izolare, iar în dimineața următoare mi-am început activitatea la centrul de vaccinare.

Am zis să încerc să ajut cât pot, să pun umăr la umăr, să treacă această perioadă grea, plină de încercări”, a dezvăluit dr. Vlad Braga.