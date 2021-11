Meciuri tari pentru Simona Halep în Africa de Sud. Cu cine va juca în turneul demonstrativ

Meciuri tari pentru Simona Halep în Africa de Sud. Românca a anunțat că va onora invitația de participare la turneul demonstrativ ce va avea loc la Johannesburg, în 18 și 19 decembrie. Simona Halep va fi una dintre vedetele competiției, alături de alte două foste lidere mondiale, Venus Williams și Martina Hingis.

Meciuri tari pentru Simona Halep în Africa de Sud. Fostul lider mondial încheie în forță un an dificil, la capătul căruia are cea mai slabă clasare în ierarhia WTA din 2013 încoace. Halep a coborât până pe locul 20 mondial, după ce începuse sezonul pe poziția secundă a clasamentului.

Simona Halep a sintetizat sezonul ce tocmai se încheie într-o postare făcută pe Facebook.

Ei bine… 2021 ai fost hmmmm, greu de descris. Ca să fiu sinceră, a fost un an incredibil de provocator. Chiar înainte de a-l începe, am suferit o durere imensă în inimile noastre ca familie, deoarece am pierdut una dintre rudele noastre foarte apropiate, sora tatălui meu, mătușa mea. A fost o persoană puternică și specială și va fi mereu în inimile și mințile noastre. A

fost cel mai greu moment pentru mine și mi-a luat ceva timp să accept acest lucru, dar în cele din urmă am înțeles că asta este viața și că trebuie să trecem peste durerile sufletești și să rămânem puternici”, a scris Simona Halep pe contul de Facebook.