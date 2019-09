Meci România-Spania. Reguli și acces la Arena Națională. Ce trebuie să știe toți suporterii

”Pe ei, pe mama lor!” Meci România – Spania, joi, pe Arena Națională, de la ora 19:45. Reguli și acces la Arena Națională. Ce trebuie să știe toți supoterii.

Meci România-Spania. Reguli și acces la Arena Națională

Porțile stadionului se vor deschide joi, de la ora 21:45 pentru meciul România – Spania. Înaintea jocului, în incinta complexului Arenei Naționale, FRF, alături de sponsorii și partenerii săi, vor organiza o zonă dedicată suporterilor, cu multiple activități interactive și premii speciale.

Accesul în Arena Fanilor va fi permis doar pe baza biletului de intrare la meci. Peste 500.000 de oameni vor simți atmosfera meciului din preliminarii. Se joacă cu casa închisă, iar suporterii echipei naționale așteaptă să vadă un meci din partea favoriților.

Interzis

– tricouri sau alte elemente de vestimentaţie inscripţionate cu litere, cuvinte, texte, simboluri sau imagini care – în opinia organizatorului – au conţinut obscen, discriminatoriu sau provocator, care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, ori ale căror subînţelesuri duc spre aceleaşi fapte interzise şi înscrise în textul de mai sus.

– arme, muniţii, torţe, materiale explozive, incendiare sau fumigene.

– dipozitive de şocuri electrice.

– orice fel de recipient cu gaze toxice, lacrimogene, halucinogene, sau substanţe incendiare.

– cuţite, şişuri ori alte obiecte confecţionate special să taie sau să rănească.

– aparate foto şi camere de filmat profesionale.

– umbrele.

– vuvuzela.

– tobe cu ambele feţe închise; sunt permise numai tobele cu o singură faţă. Portavocile şi staţiile de amplificare sunt interzise.

– animale de companie.

Obligații spectatori

– Să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizatori şi de forţele de ordine.

– Să prezinte, la intrarea în arenă, documentele de acces şi – după caz – actele de identitate; la solicitarea forţelor de ordine/stewarzilor, sunt obligaţi să prezinte materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor.

– Să nu cumpere bilete în scop de revânzare şi să nu le vândă la suprapreţ.

– Să nu introducă în incinta Arenei Naţionale niciun fel de inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe sau alte suporturi care conţin texte, litere, simboluri, sloganuri, imagini ori texte; sunt permise doar steagurile naţionale ale celor două ţări arborate pe suport din material plastic.

– Să nu introducă şi să nu afişeze insemne, să nu scandeze sloganuri cu caracter politic.

– Să se supună controlului corporal sumar şi al bagajelor; refuzul de a fi controlat atrage după sine interdicţia de a intra în Arena Naţională la meciul respectiv.

– Să nu pătrundă în incinta Arenei Naţionale sub influenţa drogurilor şi a substanţelor psihotrope, în stare vădită de beţie, să nu introducă şi să nu consume în stadion băuturi alcoolice.

– Să ocupe locul înscris pe bilet.

– Să nu fumeze în spaţiul tribunelor; interdicţia este valabilă şi pentru persoanele care folosesc ţigara electronică. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate de pe terasamentul exterior al Tribunei Est şi al Peluzelor Nord şi Sud, în zonele turnichetelor.

– Să nu escaladeze parapetul din beton care delimitează suprafaţa de joc, gardurile interioare de separare a sectoarelor şi să nu se caţere pe balustrada care delimitează spaţiul de joc de tribună.

– Să nu arunce asupra spectatorilor, oficialilor, jucătorilor, forţelor de ordine sau în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive ori care murdăresc.

– Să nu săvârşească fapte, acte sau gesturi obscene, să nu profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum şi alte ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora; să nu scandeze refrene injurioase sau defăimătoare.

– Să nu ameninţe cu acte de violenţă forţele de ordine.

– Să nu deţină artificii, pocnitori sau alte materiale pirotehnice care emit foc, fum sau gaz.

– Să nu introducă nici un fel de recipient pentru lichide, confecţionat din material plastic, sticlă sau similare (sticle, cutii, pet-uri, spray-uri, parfumuri etc).

– Să nu provoace şi să nu participe la scandal sau la acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice, să nu scandeze injurii, expresii jignitoare ori vulgare la adresa celorlalţi spectatori, a oficialilor sau a jucătorilor.

– Să nu se implice în nici un fel de discriminare de rasă, etnică sau religioasă, să nu promoveze în nicio formă persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori adepte ale ideologiei fasciste.

– Să nu folosească dispozitive cu LASER.

– Să nu îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii cu intenţia de a împiedica identificarea.

– Să nu scrie, să nu deseneze pe pereţii sau pe gardurile stadionului, să nu dezlipească, să nu distrugă reclamele, anunţurile sau afişele expuse, să nu deterioreze, să nu ridice sau să nu mute semnele sau indicatoare amplasate de organizator.

– Să nu distrugă ori să nu degradeze scaunele, balustradele sau alte elemente de mobilier.

– Să nu aibă asupra lor obiecte care ar putea fi aruncate în terenul de joc (briceaguri, bile etc.) şi nici obiecte de dimensiuni considerabile care ar putea fi folosite ca arme (umbrele, suporturi pentru steaguri confecţionate din orice alt material exceptând plasticul, căşti moto, huse pentru aparatura electronică etc.)

– Să nu distrugă, să nu degradeze scaunele sau alte elemente de mobilier.

– Să nu staţioneze pe scări, pe căile de acces sau în dreptul căilor de evacuare.

– Să părăsească imediat stadionul în cazul măsurii de evacuare impusă de forţele de ordine

– animale de companie