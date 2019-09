Cine transmite la TV România – Spania, din preliminariile Euro 2020. Ora începerii meciului

România – Spania, preliminarii Euro 2020, grupa F. Echipa națională a României întâlnește reprezentativa Spaniei, joi, 5 septembrie 2019, de la ora 21:45, în runda cu numărul 5 din preliminariile Euro 2020. Partida este transmisă în direct de postul de televiziune Pro TV. De asemenea, poate fi urmărită online în format live video și text.

Pro TV transmite meciul România – Spania, din preliminariile Euro 2020

România a avut un start bun în actuala campanie de calificare la Euro 2020. Jucătorii antrenați de Cosmin Contra au marcat 11 goluri în 4 partide, o medie de 2,75 de goluri pe meci. Cu doar o singură înfrângere în ultimele 14 partide, echipa națională se prezintă foarte bine pe teren propriu, unde nu a primit gol în 5 din ultimele 6 meciuri. România ocupă locul 3 în grupa F, cu 7 puncte acumulate după 4 meciuri jucate.

Spaniolii stau și mai bine în clasament. Sunt pe locul 1, cu maximum de puncte (12) și golaveraj 11:2. Ibericii s-au descurcat foarte bine în deplasare, marcând în medie 3,5 goluri pe meci. Spania a marcat cel puțin un gol în ultimele 34 de partide disputate.

În confruntarea de joi specialiștii vor fi cu ochii pe Claudiu Keșeru, care a marcat 5 goluri în cele 4 partide jucate în cadrul grupei F. În tabăra adversă e de urmărit Sergio Ramos, care a marcat 3 goluri în 4 meciuri, 2 dintre ele fiind reușite de la punctul cu var.

Înaintea meciului România – Spania, Cristian Săpunaru și-a anunțat retragerea de la echipa națională. Fundașul român a dezvăluit adevăratul motiv pentru care renunță la tricoul primei reprezentative.

„În niciun caz nu mă gândeam să renunţ la echipa naţională înainte de aceste meciuri cu Spania şi cu Malta. Dar nu m-a sunat nimeni de la naţională să îmi spună ceva, să îmi explice de ce nu am fost convocat. Am jucat 36 de meciuri pentru România şi de 11 ori am fost căpitan.

Eu zic că nu e puţin lucru şi sunt mândru de asta. Aş mai fi purtat banderola, dacă nu se considera că sunt prea bătrân. De aceea am luat această decizie. Probabil se doreşte o întinerire a lotului şi chiar mă bucur pentru aceşti jucători de perspectivă care vin la lot”, a declarat Săpunaru.

