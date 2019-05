Meat Loaf s-a prăbușit pe scenă și a fost internat de urgență! Care e starea sa acum

Meat Loaf s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert susținut în Dallas și a fost internat de urgență într-un spital din SUA. Potrivit primelor informații, cunoscutul cântăreț de muzică rock a suferit o fractură de claviculă, după ce s-a împiedicat de niște cabluri, și-a pierdut echilibrul și a căzut de pe scenă.

Câștigător al unui premiu Grammy pentru melodia „I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”, Meat Loaf (Michael Lee Aday) a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate. În iunie 2016, artistul s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert susținut în Canada și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Nu a fost singurul episod de acest gen. În 2011, Meat Loaf s-a prăbușit pe scenă în timpul unui spectacol în SUA, iar în 2003 s-a prbușit pe Wembley Arena, din Londra. Potrivit unor apropiați, rockerul ar suferi de o afecțiune despre care nu vrea să știe nimeni, iar în urmă cu un an a declarat că e posibil să nu mai urce pe scenă niciodată, acuzând probleme grave cu spatele.

Pe 4 mai 2019, Meat Loaf s-a prăbușit din nou pe scenă, după ce s-a împiedicat de niște cabluri și și-a pierdut echilibrul, de această dată în timpul unui concert în Dallas. În vârstă de 71 de ani, artistul a fost transportat de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Până la ora transmiterii știrii, nu au fost făcute publice informații despre starea lui de sănătate. De altfel, nici incidentul nu a apărut în presa internațională decât târziu după producerea incidentului.

Meat Loaf este renumit pentru albumele Bat Out of Hell I, II, și III și melodiile care au fost incluse în mai multe filme, cât și apariția în producții cinematografice, printre care și Fight Club.