McDonald’s România a luat o decizie ciudată. Pleacă după 9 ani

Surpriză de proporții: după aproape un deceniu, Daniel Boaje, CEO-ul şi ac­ţio­narul minoritar al businessului McDonald’s în România îşi vinde pachetul de 10% din acţiuni. „Rămân aproape de industria HoReCa“. Mai multe detalii, în continuare.

După nouă ani de la instalarea în funcței, executivul român Daniel Boaje pleacă de la conducerea McDonald’s România, liderul pieţei de restaurante. În perioada în care a fost la conducere (2011-2019), profitul companiei a crescut de şapte ori la 123 de miliarde de lei.

Partenerul de dezvoltare al McDonald’s în România va părăsi scaunul începând cu data de 1 iulie.

„McDonald’s are o poziţie greu de bătut în piaţă. Las în urmă o companie solidă, am ales să plec după ce a trecut o perioadă grea în care însă am reuşit să las lucrurile în ordine“, a declarat el.