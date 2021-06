Maurice Munteanu bucură pe toată lumea cu replicile sale comice la fiecare apariție în direct, dar puțini știu ce dramă a trăit juratul de la Kanal D. În timp ce milioane de români îl urmăresc și abia așteaptă să vadă ce propuneri mai face acesta, el se confruntă cu traume după ce a fost convins că își va pierde viața.

Maurice Munteanu a decis să vorbească deschis despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa într-un episod al show-ului ‘În oglindă’, așa că fanii au putut să îl cunoască mai bine pe juratul de la ‘Bravo, ai stil’ în momentul în care el a povestit totul despre drama pe care a trăit-o în trecut.

În urmă cu doar câțiva ani, Maurice Munteanu a fost implicat într-un accident de mașină. El și prietenii săi cei mai buni au trecut prin clipe crâncene și au crezut că își vor pierde viața în momentul în care s-au trezit blocați în autoturism. Din păcate, unul dintre ei a rămas paralizat.

„Vin (n.r. atacurile de panică) de la un accident de mașină foarte violent pe care l-am avut acum ceva vreme. Am rămas cu aceste atacuri sinistre de panică, care s-au transformat într-o anxietate generalizată. La accident am rămas cumva blocați o perioadă destul de lungă de timp, mi s-a părut oricum foarte, foarte lungă.

Chiar dacă Maurice Munteanu și prietenii săi au fost salvați până la urmă, juratul de la Kanal D se confruntă cu traume și în zilele de astăzi. Acesta a trecut prin clipe crâncene în momentul în care și-a dat seama că apropiații lui nu răspund, ba chiar, a crezut că o să își piardă viața pentru că nu putea să iasă din autoturism.

„Nu am făcut foarte multă terapie, din păcate, ar fi trebuit să fac și acum. Am citit foarte mult despre anxietate și despre depresie și am înțeles cum funcționează. De atunci, lucrurile nu mai par atât de agresive. Eu îi strigam și ei nu răspundeau. Eu eram convins că toți trei din mașină au murit, în afară de mine, dar urmează să mor și eu ars de viu, pentru că simțeam un miros de ceva care venea din spate. Aproape am înnebunit. A fost multă vreme o povoară. Mă simțeam vinovat pentru ce s-a întâmplat, deși nu aveam nicio vină.”, a mai zis acesta.