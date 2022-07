Materia la care Monica Anghel a rămas corigentă. Artista a recunoscut tot, fără nicio jenă

Monica Anghel le-a povestit fanilor și câteva amintiri din copilărie. Artista a recunoscut că avea o materie la școală la care nu putea trece oricât ar fi învățat. Ea a mărturisit că a rămas la un moment dat corigentă. ,,Nu-mi plăcea”, a subliniat celebra artistă. De asemenea, vedeta a mărturisit că acum are pereții plini de diplome. Cine a îndrumat-o spre muzică? Cei care o iubesc și o urmăresc de zeci de ani nu știau aceste amănunte despre ea.

Monica Anghel este una din cele mai bune voci feminine de la noi, dovadă și reușitele impresionante avute de-a lungul timpului în carieră. Aceasta a debutat când avea doar 14 ani, iar de atunci a continuat să iubească din ce în ce mai tare scena. Vedeta a început încă din adolescență să colecționeze trofee sau diplome.

Solista nu s-a ferit să mărturisească în fața fanilor că nu i-a plăcut școala. Blondina a declarat că premiile au venit pur și simplu și acum nici nu are un spațiu atât de mare unde să le țină. Cea din urmă a subliniat că nu a fost prima la învățătură și chiar la chimie a fost corigentă pentru că nu îi plăcea deloc această materie.

Cu toate astea, mergea și la această oră pentru că era nevoită ca să poată trece anul școlar. Monica Anghel a mai dezvăluit că mama sa și-a dat seama că trebuie să urmeze drumul muzicii: ,,Mama și-a dat seama că pot face asta, ea a ținut să am această profesie. A fost peste tot cu mine și m-a susținut mereu.”

,,Am un birou unde am absolut tot, toate diplomele, trofeele.. Am toți pereții tapetați cu diplome și biroul plin de trofee. Din nefericire, nu dețin însă unul chiar așa de mare încât să le pot pune pe toate. Dar poate la un moment dat, o să am unul mai încăpător. Premiile au venit pur și simplu, eu nu mi-am propus asta.

Dar ele se întâmplă, dacă faci lucrurile bine. La școală nu eram premiantă, am fost chiar și corigentă, la chimie, nu îmi plăcea. Mergeam doar pentru că trebuia să o fac, ca să intru la facultate, să fac ceea ce îmi plăcea de fapt… Eu am terminat Universitatea de Artă Teatrală și asta a venit în completarea muzicii”, a povestit cântăreața, pentru impact.ro.