Măsurile pe care Andreea Bălan le-a luat pentru viitorul fetelor sale: ‘Sunt conturi separate’ VIDEO EXCLUSIV

Andreea Bălan a reușit prin propria muncă să aibă parte de confortul financiar de care se bucură de ani buni. Sfătuită de mama ei să aibă întotdeauna finanțe pentru perioade neprevăzute, artista a avut grijă să nu rămână descoperită, mai ales că știe cât de greu i-a fost să o ia de la zero în trecut. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cântăreața ne-a povestit că din momentul în care a devenit mamă, le-a deschis fiicelor sale – Ella și Clara – două conturi la bancă, unde depune la câteva luni o anumită sumă de bani. Fetele vor beneficia de acest cadou valoros în momentul în care vor deveni majore.

Andreea Bălan: “De când am fetițele sunt la fel de chibzuită, dar și câștigurile sunt mai mari”

Andreea Bălan are parte de o carieră ascendentă, reușind să se adapteze trendului muzical și să rămână pe val. De ani buni, vedeta este și jurat la “Te cunosc de undeva”, emisiune care este în topul audiențelor și care îi sporește veniturile lunare. Zilele trecute, artista a participat la Gala Respo City, numărându-se astfel printre celebritățile care au susținut finaliștii celei mai importante competiții de design urban sustenabil din România, inițiată de Asociația RESPO DEEE, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Întotdeauna ai fost chibzuită și atentă la finanțe. Ce măsuri ai luat de când au apărut fetele în viața ta, astfel încât să le asiguri viitorul?

Într-adevăr întotdeauna am încercat să am bani deoparte pentru zile negre, pentru că mama mea așa m-a învățat. Mi-a spus că meseria de artist este efemeră și să am grijă să nu mă prindă anumite zile fără concerte sau, uite, cum a fost pandemia. Mie mi-a fost bine în pandemie. De când am fetițele sunt la fel de chibzuită, dar și câștigurile sunt mai mari, pentru că am avansat în munca mea, am crescut ca brand. Sunt la fel de chibzuită, dar câștig mai bine.

Andreea Bălan: “O dată la 2-3 luni depun niște bani, sunt conturi separate”

Le-ai deschis fetelor niște conturi la care să aibă acces atunci când vor deveni majore?

Da, au două conturi și la 18 ani vor avea acei bănuți. O dată la 2-3 luni depun niște bani acolo, sunt conturi separate pe numele fiecăreia.

Te gândești ca Ella și Clara să studieze în străinătate?

Nu, pentru că le-am dat la Colegiul de Muzică George Enescu și își doresc să fie cântărețe, cine știe, poate actrițe, dansatoare, balerine, tot în domeniul artistic sub o formă sau alta, vedem mai târziu, cine știe.

Au urcat alături de tine pe scenă de câteva ori și am văzut că nu au nicio problemă, se simt în largul lor. Ai avut emoții la prima apariție alături de ele?

Am avut mari emoții pentru că prima lor apariție a fost la Sala Palatului, la concertul Iulianei Beregoi cu 4000 de copii în sală și a fost uau, adică nu am început și noi la un concert mai mic, într-o sală mai mică. Știau piesele, am cântat o piesă de-a mea și o piesă de-a Iulianei. Noroc că am avut două concerte în aceeași zi. La primul concert au fost timide, dar la al doilea le-am zis: gata, ați văzut cum e! Acum, la al doilea, țineți microfonul aici, că prima oară nu țineau bine microfonul, acum îl ținem bine și cântăm tare. Și se și vede diferența că la al doilea concert au cântat mult mai tare.

Andreea Bălan: “Eu și mama le oferim o educație extrem de bună”

Deci îți calcă pe urme.

Le place foarte mult. Eu repet acasă de multe ori cu Petrișor și cu fetele mele și ele ne văd când dansăm și stau așa cuminți, iar apoi ne imită. După ce pleacă echipa, le văd în oglindă cum încep și ele. Mă văd că pozez, eu pozez așa și apoi le văd și pe ele. Inevitabil copiii de doctori ies doctori. Eu nu aș putea să le zic: haideți să fiți doctorițe, că nu știu, așa că prin puterea exemplului, ele vor fi tot în domeniu.

Ce limite le impui?

Nu e nevoie să le pun limite pentru că sunt foarte educate, foarte bine crescute, foarte disciplinate și foarte ascultătoare. Adică eu și mama le oferim o educație extrem de bună, așezată, că și mama m-a educat foarte bine și suntem foarte iubitoare. Cu iubire crești copiii foarte frumos. Eu sunt foarte tolerantă și înțelegătoare.

Andreea Bălan va filma un videoclip luna viitoare

Ți-ai planificat vreo vacanță pentru vară?

Da, urmează în mai o vacanță. Vreau să și filmez videoclip în acea vacanță, cred că o să plec în Dubai și urmează să am vacanțe cu fetițele, să termine școala și o să plec cu ele. Până atunci lucrez la foarte multe piese noi și chiar am niște piese super mișto, le voi lansa în perioada următoare. Am lansat “Dor de casă”, este o piesă care are legătură cu America Express, se regăsește pe canalul meu de youtube.

Video: Daniel Bălan