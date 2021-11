Mașinile interzise din 2022. Decizia vine direct de la Bruxelles

La fel ca alte 200 de orașe europene, Bruxelles-ul a devenit o zonă cu emisii reduse de la 1 ianuarie 2018. Așa se face că toate vehiculele care nu îndeplinesc standardul european de emisii nu mai pot fi conduse în capitala belgiană. Acest standard european de emisii euro clasifică vehiculele pe o scară de la 1 la 6, în funcție de modul în care motoarele respectă standardele de mediu. Cu cât este mai mare standardul Euro al unui vehicul, cu atât emisiile sale sunt mai mici.

Bruxelles spune „nu!” emisiilor

Încă din 2018, capitala Belgiei, Bruxelles, impunea noi reglementări cu privire la emisiile poluante. Cu alte cuvinte începea să scoată de pe străzile orașului vehiculele pe motorină și, ulterior, pe benzină cu un grad mare de poluare. Conform programului anunțat de Bruxelles, mașinile diesel, din 2020, au început să dispară.

Vehiculele diesel poluante interzise încă din 2018

Așa se face că vehiculele diesel Euro 3 și mai mici nu au fost permise în Bruxelles. Începând din 2022, această interdicție va include vehiculele diesel Euro 4.

În aceeași decizie se specifică că vehiculele diesel Euro 6 vor putea circula până în 2025. Există deja o planificare clară anunțată de Belgia, după cum urmează:

Standard 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Euro 6 ok ok ok ok ok ok Euro 5 ok ok ok ok ok x Euro 4 ok ok x x x x Euro 3 x x x x x x Euro 2 x x x x x x Euro 1 x x x x x x No Euro x x x x x x

Vehiculele pe benzină Euro 2 interzise din 2025

De asemenea, sunt interzise vehiculele pe benzină, GPL sau GNC care nu se încadrează în evaluările standard Euro sau care corespund standardului Euro 1.

Vehiculele pe benzină până la standardul Euro 2 vor fi interzise începând cu 2025. În luna mai Bruxelles a anunțat noi modificări ale planului de reducere a emisiilor de carbon, rezultate din poluarea făcută de vehiculele poluante.

Potrivit Brussels Environment, sunt afectate 96.000 de vehicule cu numere belgiene, dintre care 38.000 sunt înmatriculate la Bruxelles.

Aceste statistici au fost întocmite din numărătoarele efectuate în martie 2020 pe baza imaginilor înregistrate de așa-numitele camere „inteligente” responsabile cu controlul vehiculelor care intră în Regiune, și prezentate în tabelul de mai jos.

Standard 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Euro 6 ok ok ok ok ok ok Euro 5 ok ok ok ok ok ok Euro 4 ok ok ok ok ok ok Euro 3 ok ok ok ok ok ok Euro 2 ok ok ok ok ok x Euro 1 x x x x x x No Euro x x x x x x

Bruxelles va interzice mașinile diesel până în 2030 și mașinile pe benzină până în 2035

Noile reglementări spun că de la 1 ianuarie 2022, Zona cu emisii reduse (ZEL) din Bruxelles va include o nouă categorie de vehicule cu interdicție de a intra în zonele cu restricții.

Vehiculele diesel standard Euro4, mașini, camionete, autobuze și microbuze cu motoare diesel produse între 1 ianuarie 2006 și 1 ianuarie 2011, nu vor mai putea funcționa în cadrul LEZ, care acoperă cele 19 municipalități din Bruxelles. Este cel mai recent pas al Bruxelles Environment pentru a reduce poluarea aerului în capitală, conform agenției Reuters.

Guvernul regional de la Bruxelles a anunțat în iunie noile reglementări prvind interzicerea mașinilor diesel în regiune până în 2030 și a mașinilor pe benzină până în 2035, într-un efort de a îndeplini obiectivul de neutralitate carbon al Uniunii Europene până în 2050. Interdicția se va aplica și vehiculelor care funcționează cu gaz natural comprimat, gaz natural lichefiat și hibrizi din 2035.

„Cu acest nou pas în organizarea zonei cu emisii scăzute de la Bruxelles, confirmăm dorința regiunii de a opta pentru o tranziție climatică echitabilă din punct de vedere social”, a declarat Rudi Vervoort, președintele regiunii Bruxelles, într-o conferință de presă.

Scuterele diesel interzise în capitala belgiană

Scuterele diesel vor fi, de asemenea, interzise din 2025, în timp ce cele pe benzină din 2028 și motocicletele vor fi autorizate până în 2035.

Transportul rutier este responsabil pentru 30% din emisiile totale de dioxid de carbon din regiunea Bruxelles, iar acestea au rămas la un nivel constant din 1990, potrivit agenției de mediu din Bruxelles.

Planul, numit „The Low Emission Mobility Brussels”, spune că ar putea ajuta la prevenirea a 100 până la 110 decese premature pe an legate de poluarea aerului, și ar putea ajuta la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din transport cu 65% până la 75% până în 2030.

Mașini electrice și 22.000 de încărcătoare electrice în Bruxelles

Pentru a compensa eliminarea treptată a mașinii, guvernul de la Bruxelles a declarat că intenționează să instaleze 22.000 de încărcătoare electrice în regiune și că va investi masiv în mobilitate, inclusiv aproape 1 miliard de euro în transportul public în 2021 pentru a îmbunătăți oferta și accesibilitatea.

În luna martie, nouă țări europene au cerut Comisiei Europene să stabilească o dată pentru a interzice vânzările de mașini noi pe benzină și diesel în Uniunea Europeană, pentru a alinia sectorul transporturilor la obiectivele climatice.

Comisia Europeană a propus standarde mai stricte de CO2 pentru mașinile noi în Europa, ca parte a unui pachet de politici pe 14 iulie, care vizează atingerea obiectivului de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră ale UE cu cel puțin 55% până în 2030, față de nivelurile din 1990, și de a conduce blocul european spre neutralitatea climatică până în 2050.

Taxa „Oxigen” propusă de Gabriela Firea a fost exclusă

Plecând de la aceste deziderate, Gabriela Firea, care era Primarul General al Capitalei, propunea în 2019 celebra Taxă Oxigen, prin care mașinile non-euro, Euro 1 și 2 ar fi devenit interzise din data de 1.01 2022, iar Euro 3 va fi interzis din 2024.

Proiectul, care inițial trecuse în prima ședință de Consiliu, prevedea și eliminarea vehiculelor Euro 4 din 2021, cu excepția scuterelor, motocicletelor, precum și mașinile care merg pe GNL, GNC și GPL, doar vehiculele Euro 3.

Proiectul inițiat de Gabriela Firea și ALDE mai propunea și taxe pentru vehiculele non Euro, de 1.900 de lei pe an și pentru vehiculele Euro 4, o taxă 500 de lei pe an. Dar în martie 2020 Taxa Oxigen avea să fie anulată după ce Gabriela Firea organiza un sondaj pe pagina de Facebook, și unde peste 90% dintre bucureșteni s-au declarat împotrivă.