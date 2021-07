Mașinile din 2020 care se vând ca pâinea caldă pentru profit. Ce mărci îți vor aduce bani dacă le vinzi

Toată lumea știe că, în mod obișnuit, o mașină nouă este considerată o investiție proastă. Motivul este că pierde o mare parte din valoare în momentul în care o scoateți din magazinul dealerului. Asta dacă nu ați cumpărat mașina nouă în timpul pandemiei. În acest caz, ați făcut probabil o investiție uimitoare. Ideea este că acum puteți să vă vindeți mașina de un an cu profit sau, cel puțin, să obțineți înapoi aproape ceea ce ați plătit pentru aceasta, potrivit unei analize Edmunds.com.

A crescut valorea mașinilor în pandemie

În mod normal, un dealer care vinde o mașină uzată veche de un an va primi între 80% și 85% din prețul inițial, potrivit Edmunds.com. Însă, conform celor mai recente cifre ale site-ului, dealerii de autoturisme pot vinde acum mașini uzate vechi de un an pentru aproximativ 95% din prețul inițial. Unele mașini și camioane second hand valorează chiar mai mult decât costau când erau noi.

Ceea ce fac mașini ca Jeep Wrangler, Subaru Ascent sau Honda Civic să valoreze mai mult decât atunci când erau noi, în urmă cu un an, este simplul fapt că există. Sunt mașini care au fost deja construite, într-un moment în care exista o cerere enormă de mașini și SUV-uri și nu existau suficiente pe stoc pentru a satisface această cerere.

Datorită întreruperilor în aprovizionarea cu cipuri de calculator, producătorii de autoturisme au ajuns să aibă probleme cu fabricarea de mașini noi, mai spun cei de la Edmunds. Într-un caz extrem, un Chevrolet Corvette din 2020 valorează cu 26.000 de dolari mai mult decât o mașină nouă în urmă cu un an, potrivit analizei Edmunds.com. Ca idee, oamenii au plătit, în medie, aproximativ 81.000 de dolari pentru Corvette nou-nouț vara trecută.

Factorii care au generat creșterile prețurilor la autoturisme

Valoarea actuală cu amănuntul a unui Corvette de un an folosit este de aproximativ 107.000 de dolari, potrivit Edmunds.com. Un Jeep Wranglers care a fost cumpărat vara trecută valorează, în medie, aproximativ cu 3.200 de dolari în plus acum, potrivit Edmunds.com. Un Subaru Ascent valorează cu aproximativ 1.600 de dolari în plus, iar Honda Civic are o valoare de aproximativ 1.700 de dolari în plus.

Specialiștii spun că este vorba de doi factori care au creeat această diferență de preț. Este vorba de prețurile mici pentru mașinile noi de acum un an și prețurile ridicate pentru mașinile second hand de acum.

„Clienții de mașini noi erau puțini în urmă cu un an, deoarece cumpărăturile de mașini au devenit dificile în timpul restricțiilor. Mulți oameni au devenit nesiguri cu privire la viitorul lor financiar. La acea vreme, stocurile de mașini noi erau mari. În același timp dealerii de mașini erau dispuși să negocieze. Acest lucru a dus la prețuri mici pentru aceste mașini.”, sunt de părere specialiștii, conform CNN.

Mașini aproape noi la prețuri exorbitante

Datale publicate de Edmunds arată că aeastă situație este acum inversată. Clienții au revenit pe piață în căutarea de mașini care, din cauza întârzierilor și a întreruperilor lanțului de aprovizionare, nu sunt disponibile.

„Având în vedere cererea extraordinară de mașini în acest moment, dacă aveți o mașină de vânzare, mai ales dacă este aproape nouă, vă aflați într-o poziție de negociere foarte bună.”, mai spun specialiștii din piața auto.

Conform statisticii publicate de cei de la Edmunds.com, mărcile care au crescut în valoare, în perioada pandemiei, sunt următoarele: