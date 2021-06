Care sunt cele mai bune mașini second-hand pe benzină și pe motorină. Atenție la aceste detalii

Alegerea unei mașini second hand cu un kilometraj ridicat poate însemna economii mari dacă cumpărați mașini având un buget mic. Fie că sunt mașini second hand pe motorină, fie mașini second hand care consumă puțin, este important să știm cum să le găsim. Dealerii au oferte, dar este important să verificăm înainte de a da banii. Vorba aia, sunt prea sărac să dau bani pe unu lucru scump și prost.

Alegeți cu atenție și să vă asigurați că vehiculul are un istoric real

Alegeți cu atenție și asigurați-vă că vehiculul are un istoric de servicii complete. Astfel puteți ieși din magazinul dealerului cu o afacere bună. După cum spun și specialiștii, renunțarea la un vehicul numai pe baza contorului de kilometraj ar putea însemna că pierdeți o afacere.

Potrivit specialiștilor în domeniu, sau adus multe îmbunătățiri. Dacă luăm în calcul cele ale tehnologiei trenului de propulsie, prevenirea ruginii, lubrifianților și multe altele, toate au îmbunătățit fiabilitatea și durabilitatea. Asta înseamnă că majoritatea mașinilor pot ajunge până la 300.000 de km și să fie încă rulabile.

Desigur, există riscul ca prin cumpărarea unei mașini cu kilometri mai mari, să ajungeți la facturi mari. Așadar, atenție la mașinile relativ noi, cu un kilometraj ridicat. De preferat este să alegeți un brand cu un palmares bun pentru a fi fiabil și durabil. Când vine vorba de mașini second hand pe motorină, sau mașini second hand care consumă puțin, există o întreagă piață, inclusiv în România. Trebuie doar să șitți unde să căutați.

De ce să cumperi mașini second hand pe motorină

Un procent mare din populație optează pentru mașinile pe benzină, ca să nu mai vorbim de numărul tot mai mare de oameni care își îndreaptă atenția asupra vehiculelor electrice și a hibrizilor. Cu toate astea mașinile pe motorină sunt încă la mare căutare pe piață.

Există un motiv pentru asta. Aceste mașini oferă niveluri aproape inegalabile de economie de combustibil. În același timp emit emisii incredibil de mici, chiar dacă sunt second-hand.

Deși legislația vine împotriva motorinei, aceasta se aplică numai la mașini second hand pe motorină mult mai vechi care nu respectă standardele moderne de emisii. Mașinile diesel oferă în mod universal o economie excelentă de combustibil, chiar și cele cu motoare mari. Deci, ce modele de mașini second hand pe motorină oferă de fapt cea mai bună economie de combustibil posibil. Iată o listă în cele ce urmează, conform celor de la StiridinLume.ro.

Ford Focus – este o mașină pe motorină cu un consum relativ mic, iar ca preț se poate încadra în bugetul pe care vi-l plănuiți,

Audi A4 – dacă vrei ceva mai elegant, poți opta pentru acest model, la fel și prețul, poate crește, în funcție de dotări și kilometraj,

BMW Seria 3 – o altă mașină elegantă, această berlină sport poate fi mașina visurilor, dar atenție la preț, chiar dacă este pe motorină,

Mercedes-Benz Clasa C – considerate cele mai elegante în calsa lor, modelel din clasa C nu sunt chiar ieftine, dar eleganța poate fi un factor determinat în alegere.

Cele mai durabile și fiabile mașini la mâna a doua pe benzină

Dacă despre mașini second hand pe motorină am vorbit, este cazul să vorbim și despre mașini second hand pe benzină. Nici cele pe benzină nu sunt de ignorat. Am testat piața și am încercat să încropim o listă, după cum urmează.

1. Ford Fiesta

Nu este de mirare că Ford Fiesta este unul din cele mai populare mașini second hand pe benzină. Este fiabil, rezistent și cu un consum relativ mic.

2.Honda Civic

Acest model se poate descurca mai bine decât varianta pe motorină. Important este să aveți grijă, de obicei modelele pe benzină au mici probleme la baterie. Este bine să verificați înainte de a o cumpăra.

3.Audi Q3

Deși este o mașină relativ scumpă, chiar și second-hand, versiunile cu motor pe benzină au avut mai puține defecțiuni decât cele diesel. Așa că, dacă știi că ai un buget pe măsură, pți opta pentru un Audi Q3 pe benzină.

Concluzie

Deși, în aparență, cumpărarea unei mașini pe motorină, sau benzină, ar putea fi complicată, nu este. Trebuie să mergeți cu un specialist bun și să va alegeți mașina în funcție de buget și, clar, în funcție de parametrii tehnici. Dacă vreți mașini second hand care consumă puțin, atunci ăsta ar trebui să fie criteriul de bază. Baftă la cumpărături!