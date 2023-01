Maşini confiscate, scoase la vânzare de ANAF. Aşa poţi cumpăra o Sandero cu 2.500 de euro. Cât costă un Mercedes

ANAF scoate la vânzare maşini confiscate! Așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, ANAF are în portofoliul său un număr important de mașini, confiscate de la datornici. Ca și în anii trecuți, instituția a decis să scoată la licitații la început de an o parte din parcul auto pe care îl are acum. În lista de început de an regăsim mașini, precum un bolid Mercedes, dar și un Sandero scos la vânzare pentru 2.500 de euro. Licitațiile, conform ANAF, se țin în mai toate orașele din țară, inclusiv în București.

Ca în fiecare an, în prima parte a anului, sediile ANAF din țară revin cu noi licitații cu mașinile confiscate și aflate în parcul auto al instituției. ANAF scoate la vânzare maşini confiscate, dar începutul lui 2023 se pare, totuși, că e mai sărac decât în alți ani, fiind scoase doar 11 mașini, printre care și un MERCEDES-BENZ model 250CDI 4 MATIC, an fabricatie 2013, și cu un rulaj 28.5254 km.

Conform comunicatelor emise, ANAF scoate la vânzare maşini confiscate în sediile din Tulcea, Dâmbovița, Galați și Oradea, mașinile așteptându-și potențialii clienți pentru licitații. Regula este una simplă, dacă o mașină nu este cumpărată la prima licitație, valoarea acesteia va scade cu 25%, același lucru întâmplându-se și în cazul eșuării următoarei licitații, ulterior, dacă nici la adoua licitație nu este vândută mașina, prețul acesteia nu va mai scade, asta însemnând că, indiferent de numărul licitațiilor, prețul nu va fi mai mic de 50% din ultima valoarea a mașinii.

ANAF Tulcea anunță scoatera la licitație a unui model Dacia Sandero, iar prețul de pornire este de 2.500 de lei, având anul de fabricație 2023. Mergând mai departe, aflăm că și ANAF Oradea are cel puțin două mașini confiscate scoase la licitație, fiined vorba de Mitsubishi L 200 diesel din 2004, cu o valoare de start de 11.150 lei cu TVA, și un Ford Transit diesel, din 2006, iar prețul de start este de 4.450 lei cu TVA.

ANAF Galați a bătut recordul la început de an

ANAF scoate la vânzare maşini confiscate și la Galați, iar dacă în cazul celor două sedii din Tulcea și Oradea numărul mașinilor scoase la licitație este unul mic, la Galați, ANAF anunță nu mai puțin de 8 automobile gata să-și găsească noii stăpâni.

În cazul acestei licitații vorbim de modele care variază de la Dacia Logan la Audi A7, iar prețurile sunt între 10.221 lei pentru Logan, și 55.158 lei pentru Audi A7. Iată lista completă anunțată de ANAF Galați:

VOLKSWAGEN TOURAN, seria şasiu WVGZZZ1TZ6W064952, numărul de înmatriculare GL-83-NRM, culoare alb, an fabricație 2006, caroserie break, 5 locuri, cilindree 1968 cmc, putere 103 kw/140 CP, combustibil motorină, stare tehnică satisfăcătoare, lipsă documente și chei, 150.591 km la instituirea sechestrului, preţ de pornire al licitaţiei 12.002 lei (exclusiv TVA)

DACIA LOGAN, seria şasiu UU1KSDEKJ39722384, numărul de înmatriculare GL-09-JSU, culoare alb, an fabricație 2008, caroserie break, 5 locuri, cilindree 1461 cmc, putere 50 kw/68 CP, combustibil motorină, stare tehnică satisfăcătoare, lipsă documente și chei, 86.060 km la instituirea sechestrului, preţ de pornire al licitaţiei 10.221 lei (exclusiv TVA)

MITSUBITSHI L200 double cab, seria şasiu MMCJNKB40CD006326, numărul de înmatriculare GL-85-POV, culoare gri, an fabricație 2012, caroserie deschisă, 5 locuri, cilindree 2477cmc, putere 131 kw/178 CP, combustibil motorină, tracțiune integrală, stare tehnică bună->satisfăcătoare, lipsă documente și chei, 27.398 km la instituirea sechestrului, preţ de pornire al licitaţiei 45.586 lei (exclusiv TVA).

MAZDA RX8 SE 17N, berlină, Euro 4, seria şasiu JMZSE17N270147162, numărul de înmatriculare GL-87-POV, culoare negru, an fabricație 2007, 4 locuri, cilindree 2616 cmc, putere 141 kw/192 CP, combustibil benzină, stare tehnică satisfăcătoare, lipsă documente și chei, 92022 km la instituirea sechestrului, preţ de pornire al licitaţiei 20.870 lei (exclusiv TVA).

AUDI A6, 3 volume, Euro 3, seria şasiu WAUZZZ4BZYN113347, numărul de înmatriculare B-28-KRD, culoare gri, an fabricație 2000, 5 locuri, cilindree 2496 cmc, putere 110 kw/150 CP, combustibil motorină, stare tehnică nesatisfăcătoare, lipsă documente și chei, 218155 km la indisponibilizare, nu a putut fi pornită la inspecție, preţ de pornire al licitaţiei 5.888 lei (exclusiv TVA).

AUDI A7, culoare gri, serie sasiu WAUZZZ4G1CN082706, an fabricaţie 2012, capacitate cilindrică 2967 cmc, diesel, km înregistraţi în bord la data sechestrării 234.066, preţ de pornire al licitaţiei 55158 lei (exclusiv TVA).

A mai rămas sediul din Dâmbovița, aici vorbind de un bolid Mercedes 250CDI 4 MATIC, din 2013, care este scos la licitație pentru 79.091 de lei cu TVA, dar și un Renault Trafic diesel, din 2005, cu un rulaj de 344.714 km și un preț de start de 13.841 lei cu TVA 19%.