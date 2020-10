Mașina Oanei Zăvoranu, accidentată în plină zi. Șoc: cine a îndrăznit să dea peste ea

View this post on Instagram

Ia uitati-va cum ieri, un cretin care aduce mancare de la glovo undeva prin vecini, nici nu se sinchiseste ca da peste masina mea parcata regulamentar pe locurile de parcare personale din fata casei! 😕 Bai dobitocule, tu nu ai vazut ca sunt camere de supraveghere peste tot, de le vede orice prost…bine, mai putin un prost atat de nesimtit ca tine! 😤 Ca idee, sunt vreo 18 camere la exterior si alte 20 in casa Unde ma-ta te crezi ma? Pe maidan?…mai si vine paznicul si te intreaba ce ai facut si te uiti ca bou’ la poarta noua la el 🤬 Am fost azi la Politie si vei fi sunat Luni sa te duci si tu, iar pt asta vei ramane fara carnet si imi vei repara si masina, sa vezi ce grijuliu ai sa fi de acum inainte cand te mai ‘joci’ tu asa inainte-inapoi 😤 Jur ca daca erai un om cu bun simt, care se comporta cum era normal si firesc in atare situatie, nu iti faceam nimic Norocul nostru este ca avem camere de supraveghere peste tot, dar daca isi gaseste un om masina tamponata de cate un idiot ca tine, si nu are camere ce poate sa faca? 🤬🤬🤬 Voi, genul asta de imbecili pana nu sunteti luati de urechi si arsi la buzunar nu va faceti bine ca sunteti din nascare asa…hai sictir ! P.S Iar cu hotul ala de care va ziceam acum cateva seri, STATI PE APROAPE, ‘COLECTIA TOAMNA-IARNA’ 2020-2021 ESTE IN PRODUCTIE…asa ca sa fie frumos de Sarbatori !😉 Seara buna 🤫 #oana #oanazavoranu #oanazavoranuisabrand #iam #god #power #mood #justice #justicetime #tobecontinued