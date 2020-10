Mărul bizar care e la mare cerere în lume. De ce e roșu-sângeriu, de fapt, și ce gust are

Mărul, alături de portocale și banane, reprezintă două treimi din recolta mondială de fructe. Dacă portocalele și bananele ocupă locul unu și doi, mărul este situat pe locul al treilea ca productivitate, însă pe primul loc ca volum de consum. Peste 7.000 de soiuri de mere există în lume.

Prezenți în platoul Alpha News, Mihaela Bilic alături de Marius Tucă, au abordat alimentația din mai multe unghiuri. Pe tema unei alimentații sănătoase în preajma sezonului rece, Mihaela Bilic a prezentat și un super aliment, un măr la care s-a lucrat timp de 20 de ani, în Elveția, și care se cultivă într-o singură livadă din România.

Mărul se numește Red Love și are de 10 până la 25 de ori mai mulți antioxidanți decât un măr obișnuit. Fructul este acidulat, cu gust de fructe de pădure și cu o pulpă foarte fermă, susține Mihaela Bilic.

”Este un măr care are atât de mulți atioxidanti, precum strugurii negri. Are de 10 până la 25 ori mai mulți antioxidanți ca un măr obișnuit. Are gust de fructe de pădure, o pulpă foarte fermă, e acidulat.

Este încrucișat între merișoare extrem de bogate în antioxidanți, care sunt imposibil de mâncat, și un măr dulce. Soiul ăsta este acrișor, nici dăunătorii nu îl agreează, nu are nevoie de pesticide. Este o singură livadă în România, lângă Sebeș. Elvețienii nu dau oricui permisiunea de a cultiva, trebuie să ai autorizația lor.

S-a lucrat 20 de ani la el, se numește Red Love, este un soi mai scump”, a explicat medicul nutriționist Mihaela Bilic, potrivit Alphanews.ro.