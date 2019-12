Mărturisiri cutremurătoare în cazul Caracal! Detalii nebănuite au ieșit la iveală despre dispariția Alexandrei

Înainte de sărbători, au avut loc 60 de ore de audieri și analize în cazul Caracal. Cel care vine acum cu noi detalii este Alexandru Cumpănașu. Unchiul Alexandrei Măceșanu a oferit informații, în spațiul virtual, despre dispariția fetei.

Alexandra Măceșanu a apelat la serviciul de urgență 112 în ziua de 25 iulie 2019, ora 11:05. Tânăra a reclamat că a fost răpită, sechestrată și violată într-o casă din Caracal. De-a lungul întregii zile, Poliția a încercat să identifice locul în care se afla fata, însă a reușit acest lucru tocmai în cursul nopții următoare și a putut executa un mandat de percheziție abia a doua zi la orele 6. În urma anchetei preliminare, Gheorghe Dincă, proprietarul imobilului respectiv, a fost arest. Principalul suspect în dispariția Alexandrei, dar și Luizei Melencu, a recunoscut, la acea vreme, că le-a ucis pe fete.

De precizat este că, acum, ambele tinere apar pe pagina ”Copii dispăruți” de pe site-ul Poliției Române. În urmă cu câteva luni, Luiza nu mai figura pe pagina respectivă, motiv alarmant pentru populație. Au trecut lunile, copilele sunt de negăsit, dar unchiul Alexandrei Măceșanu rămâne pe poziții. El a intrat în atenția opinie publice după ce a început să lanseze multiple atacuri verbale la adresa autorităților, pe marginea tragediei din Caracal. Doritor, dar fără șansă la funcția de președinte, bărbatul a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj care conține detalii recente despre desfășurarea anchetei.

Cumpănașu a scris că a fost invitat la DIICOT ca martor, la mai bine de 2 luni de la solicitarea sa. „ Invitarea mea ca martor la DIICOT la mai bine de 2 luni de la solicitarea depusa de mine…precedent in sistemul judiciar. Daca tot m-au chemat in bataie de joc la finalul dosarului le-am spus destule: ce politicieni il protejeaza pe Dinca, anturajul „select” al lui Dinca la nivelul judetului Olt inainte si dupa 1989, incompatibilitatea unuia din procurorii de caz care a fost subordonatul politic al unuia dintre cei care trebuiau audiati in dosar.