Alexandru Cumpănașu a explodat de furie, după ce a fost chemat la DNA: “Îi voi călca în picioare pe toți!”

Alexandru Cumpănașu, declarații surprinzătoare, după ce a fost trimis la DNA. Acesta a transmis tuturor că este liniștit și calm, dar că niciunul din oamenii care l-au jignit nu va fi iertat și nu va scăpa de sub privirile sale vigilente. Ce mesaj a postat acesta pe rețelele de socializare?

Alexandru Cumpănașu nu și-a mai putut ține în frâu reacția și a spus tot ce a avut de spus în cadrul unui mesaj de pe o rețea de socializare. Fostul candidat la președinție a răbufnit și a susținut că cei care l-au jignit în orice fel vor avea de plătit scump, adăugând că nu va uita pe nimeni.

De asemenea, le-a transmis jurnaliștilor și „șmecherilor” din sistem că este foarte liniștit și calm, în contradictoriu cu așteptările tuturor. Mai mult decât atât, cauza scandalului provine din neacceptarea morții Alexandrei, susține acesta.

„Au aruncat cu noroi în mine zilele acestea, pentru simplul motiv că nu am acceptat moartea Alexandrei. Nu pentru mine. Eu știu cu cine mă lupt și mă lasă rece orice încercare de intimidare, însă din momentul în care MAMA mea care este SFÂNTĂ pentru mine m-a sunat plângând pentru că a văzut la TV neadevăruri și exagerări despre copilul ei, îi VOI CALCA ÎN PICIOARE pe toți cei care au prezentat eronat situația și șmecherii SISTEMULUI. Cu atât mai mult cu cât la DNA, NU SUNT PUS SUB ACUZARE cum mulți au prezentat situația în mod eronat, ci am calitatea de suspect adică suspiciuni care se verifică. Nu mai spun că un om este vinovat doar dacă este condamnat definitiv de o instanță de judecată! Eu nu sunt BARNA sau alți papagali de-ai lui care se sperie și execută ce i se spune. Vom vedea cât de cinstit este fiecare din cei care m-au acuzat zilele astea!”

Alexandru Cumpănașu