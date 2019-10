Mărturii sfâșietoare de la locul accidentului din Ialomița. Soțul unei victime, în pijamale la locul tragediei

Mărturii sfâșietoare de la locul accidentului din Ialomița, produs sâmbătă dimineață. Soțul unei victime, în pijamale la locul tragediei.

Un accident grav s-a produs sâmbătă dimineață, 5 octombrie, în jurul orei 05:00, pe DNA 2A Slobozia-Urziceni, în zona localității Sfântu Gheorghe, comuna Balaciu, între un microbuz și un TIR. Tragedia a fost provocată de șoferul TIR-ului, care a intrat pe contrasens. Reprezentantul IPJ Ialomița, subinspectorul Ludmila-Marina Dascălu, a declarat că număr persoanelor decedate în urma accidentului este zece.

Ambii șoferi au decedat, fapt pentru care, potrivit sursei menționate, cercetările sunt îngreunate. Victimele carnagiului din Sfântu Gheorghe erau angajate ale lanțului de magazine Mega Image și lucrau în București. În microbuz se aflau 16 persoane, dintre care nouă au murit pe loc. Rudele victimelor din Ialomița au început să vină la locul tragediei. Soțul uneia dintre victime a vorbit despre momentul cum s-a produs tragedia.

„Soția mea e bine, am vorbit cu ea. Mi-a povestit cum s-a întâmplat. A auzit o bubuietură, apoi țipete. Altceva nu mai știe nimic, doar că o doare spatele. La ora 4:27 de minute am dus-o eu cu o mașină la punctul de unde le lua microbuzul. Am dus-o la microbuz, cu bagaje, cu mâncare. M-am întors înapoi acasă. M-a luat somnul, apoi a urmat un țipăt în casă. M-am trezit, nu știam ce s-a petrecut, iar la cinci minute mi-a sunat telefonul. A sunat o fată din Alexeni să îmi spună că nu a ajuns microbuzul acolo.

M-am îmbrăcat repede și am pornit spre Urziceni. Când am ajuns la Sfântul Gheorghe, multe mașini oprite, începuse să curgă salvările. Nu mă lăsau să intru. Când am ajuns acolo era un maldăr de fiare unul peste altul. În decurs de 20 de minute, veniseră autoritățile. Nu au mai fost astfel de accidente”, a spus bărbatul pentru antena3.ro.