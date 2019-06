Mărturii de coșmar în războiul contra drogurilor: cum sunt folosiți chiar și copii de 6 ani

Majoritatea copiilor cu vârsta de 6 ani se pregătesc acum de vacanța de vară, cu toate astea, viața este total diferită pentru micuții din Mexic.

Copiii de 6 ani din Mexic, soldați la 6 ani

Jeremías Ramirez are 6 ani și în loc să se pregătească de distracție și de bucuria vacanței mari, își pregătește forțele pentru luptă, conform inquisitr.com. Micuțul își petrece zilele marcând în două formații care are stopul pe un teren de baschet din statul rural Guerrero din Mexic. Copilașii de doar 6 ani sunt antrenați și formați pentru ca nimeni și nimic să îi surprindă. În timpul pauzei, copilul explică tot ceea ce se petrece.

„Practicam să ne apăram orașul, astfel încât los sicarios [hitmen] nu ne va putea să ne omoare”, a spus el. Jeremias nu este singurul care are parte de realitatea dură în care se maturizează prematur. Angelica Flores are 12 ani și ia și ea parte la exercițiile pentru supraviețuire. Dorința ei este „pacea, justiția și păstrarea criminaliilor”, dar are un avertisment pentru cei care doresc să facă rău. „Dacă vor veni, vom fi gata pentru ei”, a spus ea.

Mexicul, apărat de îngerii fără copilărie

Copiii fac parte din Coordonatorul regional al autorităților comunitare, un grup de poliție comunitară înființat de poporul indigen din zonă. Actele de violență din Mexic a crescut în ultimii ani, astfel că s-a ajuns la 8.493 de crime în Mexic în primul trimestru al anului 2019.

Guerrero este unul dintre cele mai periculoase state din țara Americii Centrale, listat ca zonă extrem de periculoasă de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. „Nu vom ucide niciodată doar pentru a ucide. Dar dacă atacă din nou aici și unii dintre ei trebuie să moară, așa să fie. Acestea sunt momente dificile pentru noi, dar ne vom proteja copiii și casele noastre indiferent de ce „, a spus Adela Rodriguez, comandantul brigăzizi de femei, mamă a opt copii.