Mărturia cutremurătoare a unui bărbat vaccinat cu serul AstraZeneca: „Am simţit că-mi plesneşte ceva la cap. Mă tem pentru cineva în vârstă“

Dozele de vaccin anti coronavirus de la Astra Zeneca, din lotul blocat, au ajuns și în județul Olt. Un bărbat a fost vaccinat cu o doză din acest vaccin și dezvăluie ce reacții adverse a avut. Oficialii insistă că nu există legătură de cauzalitate.

Bărbatul s-a vaccinat împotriva virusului cu ser din lotul retras la centrul din Slatina. Acesta a descris cum s-a simțit și ce simptome a întâmpinat, câteva zile de la administrarea dozei. Vaccinul i-a fost administrat în ziua de 22 februarie. Bărbatul spune că are în plan să-și facă dozarea cu anticorpi. În funcție de rezultat, va decide dacă se mai prezintă la rapel sau nu. Acesta a mărturisit că simptomele cu care s-a confruntat i s-au părut peste ceea ce i se comunicase că sunt „reacții normale”.

„Legat de discuţiile pe seama vaccinului Astra Zeneca, eu l-am făcut şi am avut toate reacţiile adverse, cu excepţia umflării ganglionilor şi iritare/roşeaţă la locul vaccinării. A doua zi mi-a fost din ce în ce mai rău, am ajuns acasă seara la 19.00, m-am culcat cu ligheanul la cap. Am 39 de ani, nu fumez, nu beau, sunt destul de sănătos, poate nu fac suficientă mişcare. Am pulsul normal, undeva între 72-80. În a doua zi seara aveam pulsul peste 100 şi la mâna stânga şi la dreapta, tensiunea 145/100 dreapta, 140/95 stânga, la cap simţeam o presiune foarte deranjantă şi aveam o stare de rău si greaţă accentuată“, a dezvăluit bărbatul.