Mărturia bărbatului care și-a pierdut soția și copilul după deratizarea blocului din Timișoara. ”Au crezut că a vrut să se sinucidă!”

Tragedia de la Timișoara a răscolit o țară întreagă, după ce trei persoane au murit, iar alte 40 au ajuns la spital, cu simptome foarte grave. Ancheta deschisă de autorități a arătat și că printre victimele dezinsecției ucigașe, pe care a efectuat-o patronul unei firme din oraș, s-au numărat și doi copii, dar și o femeie, mama unuia dintre micuți. Soțul acesteia a făcut mărturii cutremurătoare, de curând, când a povestit ce urmat după incidentul șocant.

Teodor Ion Bota, cel care și-a pierdut atât soția, cât și copilul, a făcut declarații în premieră. Bărbatul a povestit că băiețelul lui a acuzat stări de rău, dar și că în doar 24 de ore și-a pierdut familia. Totul din pricina dezinsecției pe care Ioan Sorin Buță a efectuat-o în blocul de locuințe în care se afla și familia sa. Acesta a folosit substanța toxică denumită Delicia – GASTOXIN, pe care ar fi achiziționat-o de pe piața neagră. Mai mult, folosise deja chimicalele periculoase și pentru o altă operațiune similară, într-un hotel din Timișoara.

„Sâmbătă dimineață, după ce a plecat soția la serviciu, copilul s-a simțit rău. M-am dus la urgențe acolo la noi și domnul doctor care a fost de gardă i-a făcut un consult. Mi-o dat o rețetă. Tot așa s-a simțit. Am telefon după salvare, a venit de la Luis Țurcanu. L-am dus la spital a doua oară. Acolo jos cât am stat mi-au spus că are diabet. L-a mutat la terapie intensivă, acolo a rămas mama cu el”, povestește Teodor Ion Bota.