Un martor cheie din dosarul privind aducerea în țară a fostului director FNI, Nicolae Popa, a fost audiat la Secția Specială de Investigare a Magistraților. E vorba de același dosar în care Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, este cercetată penal pentru abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

ACTUALIZARE 2: Gabriel Oprea, fostul ministru de Interne, a declarat, la ieșirea de la audieri că a fost audiat ca martor și că niciodată nu s-a tras de „șireturi cu Florian Coldea”

„Am fost audiat ca martor, este dosarul aducerii domnului Popa. În acea perioadă eram ministru al Apărării. MApN nu a avut nicio contribuţie la acest lucru. (…) MApN nu a avut nicio contribuţie în acest dosar. Sunt amic cu Sebastian Ghiţă. Chiar nu l-am invitat atunci, dar l-am invitat de multe ori şi sunt prieten cu el. Iar eu, de regulă, de ceea ce nu este oficial şi întâlniri private, am un ‘brand’: sunt un om care încerc să mă ţin de cuvânt. Şi brand-ul ăsta îl construieşti într-o viaţă şi îl poţi pierde într-o secundă. Nu îmi place să vorbesc despre întâlnirile private. Întâlniri oficiale n-au fost, că MApN n-a avut nicio contribuţie în acest caz, iar la întâlniri informale, cât am fost eu şi m-am întâlnit cu oameni din sistemul de securitate, niciodată nu am auzit discuţii despre arestări sau alte lucruri ilegale. Dacă cineva a făcut aşa ceva este ilegal şi trebuie să răspundă. (…) MApN nu a avut niciun rol în aducerea domnului Popa în ţară. Nu ştiu (de alte instituţii – n.r.). Instituţia de care răspundeam eu nu a avut nicio contribuţie” Gabriel Oprea, fost ministru de Interne

ACTUALIZARE 1: La ieșirea de la audieri, Florian Coldea a recunoscut că SRI a fost implicat în aducerea în țară a lui Nicolae Popa, în 2011. Susține, însă, că Laura Codruța Kovesi nu se face vinovată de nimic.

”SRI a fost implicat în această operațiune de localizare și aducere în țara a domnului Nicolae Popa, a fost considerată o operațiune de succes. Reflectă cooperarea bună între Serviciile de Informație și instituțiile de aplicare a legi, cooperare despre care am constatat că deranjează pe foarte multă lume. Din acest punct de vedere am văzut că multă lume face eforturi disperate ca practic această cooperare să afecteze capacitățile României de aplicare a legii. Pe scurt, o singură observație în ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi, personal, în nicio împrejurare, nu am luat act de vreo activitate care să fie infracțiune și nici la nivelul instituției nu am obținut informații despre posibile infracțiuni”

Florian Coldea