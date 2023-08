Marius Șumudică, umilit din nou de giuleșteni. „Refuz să preiau Rapidul, dacă voi fi ofertat. Uitați-mă!”

Marius Șumudică a primit o nouă lovitură din partea clubului pe care îl iubește atât de mult. După ce conducătorii au refuzat să-l pună antrenor, la începutul sezonului, acum a fost „refuzat” și de fani. Tehnicianul s-a enervat în direct și a transmis că va refuza o eventuală ofertă, dacă se va renunța la italianul Cristiano Bergodi.

Marius Șumudică este liber de contract și a sperat că va fi antrenorul echipei Rapid, doar că înainte de startul sezonului, după plecarea lui Adrian Mutu, a avut un șoc: conducătorii l-au ales pe Cristiano Bergodi. A spus atunci că nu va avea nicio problemă să fie rivalul formației din Giulești și a promis că va accepta chiar și o propunere din partea lui Gigi Becali.

După cinci etape se pune problema schimbării antrenorului, iar numele lui Marius Șumudică a fost din nou amintit. Doar că de data aceasta se pare că nu-l mai susțin nici fanii. Liderul galeriei a spus clar că nu și-l dorește la echipă pe fostul atacant al Rapidului. Asta deși suporterii au scandat numele antrenorului, după ce Rapid a pierdut cu 2-0 duelul cu Petrolul.

Nu am înțeles asta cu profesioniștii. Adică, acum mă luați de pe stradă? Eu nu o să continui acest război. Dacă nu se pune problema să vină Șumudică, atunci de ce să vorbesc de Rapid?

Liviu Ungureanu, zis „Boccicu”, a spus că Marius Șumudică nu ar fi o variantă bună pentru banca tehnică a formației Rapid, în această situație delicată în care echipa are doar cinci puncte după cinci etape.

„Eu cred că domnul Șucu ar trebui să facă curățenie în club, să angajeze oameni competenți și oameni care știu ce înseamnă Rapidul. E inadmisibil ca acei băieți care sunt puși la butoane acolo să pornească muzica pentru a acoperi furia poporului.

Din punctul meu de vedere, nu trebuie să plece. Daniel Niculae trebuie să își asume rolul de președinte, trebuie să își asume transferurile eșuate și aroganța care persistă la Rapid de ceva vreme și să își facă temele cum trebuie.

Bergodi nu are vină, a fost adus… când am intrat la voi și am zis că e momentul să vină Marius Șumudică, nu s-a vrut să vină Marius Șumudică. Acum nu vrem noi să mai vină

Șumudică. Acum noi vrem să vină profesioniști, oameni care să își facă treaba cum trebuie. Ce să facă Șumudică, să îl înjurăm și pe el. A venit Bergodi să lucreze pe filozofia lui Mutu.

Îl aducem pe Șumudică să îl compromitem? Lui Bergodi îi trebuie timp, dar Rapid e o pălărie foarte mare. Daniel Niculae e destul de bărbat, noi galeria am înjurat toți rapidiștii, când nu au fost rezultate”, a spus Liviu Ungureanu, șeful galeriei Rapidului, potrivit Fanatik.