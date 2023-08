Lovitură dură pentru Marius Șumudică: fanii Rapidului nu-l vor mai vor antrenor. Ce variante are Dan Șucu dacă renunță la Cristiano Bergodi

Dan Șucu are probleme mari la Rapid, cele mai serioase de când a devenit acționar acum un an. Fanii au scandat numele lui Marius Șumudică, după eșecul din meciul cu Petrolul, dar conducătorii clubului nu vor să lucreze cu fostul atacant din Giulești. Au mai rămas două variante, dacă italianul Cristiano Bergodi ar fi dat afară. Amândouă sunt complicate pentru că ar aduce schimbări serioase în club. În plus, cheletuielile ar fi foarte mari.

Lovitură pentru Marius Șumudică: fanii Rapidului nu-l mai vor antrenor

Rapid a pierdut meciul cu Petrolul de pe teren propriu și are doar cinci puncte din cinci partide. Conducătorii se gândesc deja la faptul că au făcut o eroare când l-au adus pe Cristiano Bergodi, deși suporterii au votat pentru Marius Șumudică, după ce a plecat Adrian Mutu, cu câteva zile înainte de startul campionatului.

Antrenorului italian i s-ar căuta deja înlocuitor, dar schimbarea lui este complicată pentru că a semnat contractul pe 10 iulie și ar trebui să i se achite salariul până în vara anului viitor. Fostului fundaș de la Lazio îi va fi foarte greu să rămână la Rapid. Fanii pun presiune pe jucători și au scandat numele lui Marius Șumudică la meciul cu Petrolul, dar după câteva ore s-au răzgândit. Suporterii au făcut gălăgie și când a fost Bergodi, dar s-au liniștit după intervenția lui Nicu Gheară.

„Acum nu vrem noi să mai vină Șumudică. Acum noi vrem să vină profesioniști, oameni care să își facă treaba cum trebuie. Ce să facă Șumudică, să îl înjurăm și pe el. A venit Bergodi să lucreze pe filozofia lui Mutu. Îl aducem pe Șumudică să îl compromitem? Lui Bergodi îi trebuie timp, dar Rapid e o pălărie foarte mare. Daniel Niculae e destul de bărbat, noi galeria am înjurat toți rapidiștii, când nu au fost rezultate”, a spus Liviu Ungureanu, șeful de galerie al Rapidului, la Fanatik.ro.

Ce variante are Dan Șucu dacă îl dă afară pe Cristiano Bergodi

Dan Șucu are în acest moment două variante dacă îl dă afară pe Cristiano Bergodi: Daniel Pancu sau Marius Măldărășanu. Ambii antrenori au însă contracte și trebuie achitate anumite penalități, care nu sunt deloc mici, în plus față de ce va cere Bergodi. Marius Măldărășanu are contract cu FC Hermannstadt, iar „Pancone” a fost numit de puțin timp la naționala U21.

În ambele situații ar avea de suferit Daniel Niculae. Măldărășanu își dorește foarte tare să lucreze cu Daniel Coman, iar cooptarea fostului portar ar însemna că Niculae nu va mai avea putere în club și se va gândi la o plecare, ceea ce i-ar bucura pe o parte dintre suporteri. Nici Daniel Pancu nu a plecat de la Rapid în relații bune cu Daniel Niculae și s-ar putea să pună anumite condiții privind colaborarea cu fostul său coleg.

Pentru Dan Șucu este cel mai greu moment de când a ajuns la Rapid, mai ales că de acum aproape trei luni este și acționar principal al clubului, după ce a fost „la egalitate” cu Victor Angelescu.