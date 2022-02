Marius Șumudică, pus la zid în Turcia. Tehnicianul român de la Malatyaspor are viață grea la ultima clasată din campionatul Turciei. După ce a promis fanilor echipei că nu se pune problema retrogradării atâta vreme cât e el antrenor, Șumudică a dat vina „pe greaua moștenire”. El a primit o replică dură de la fostul tehnician al grupării turce.

Marius Șumudică s-a lansat într-o critică dură a fostului antrenor de la Malatyaspor, Irfan Buz, pentru modul în care a alcătuit lotul în startul actualului sezon.

„Când am venit aici, am venit de pe prima poziție din campionatul României. Am avut șapte meciuri, șapte victorii. Dar, pentru că 14 oameni de la CFR Cluj au plecat, am plecat și eu cu președintele, din loialitate pentru el. Am avut oportunitatea de a veni la Malatyaspor. Pentru că îmi place prea mult fotbalul din Turcia și oamenii de aici. Nu m-am gândit prea mult, dar am făcut cea mai mare greșeală din viața mea”, a spus Marius Șumudică pentru BeIn Sports.