Marius Șumudică, despre tactica din partida de Champions League. ”Poți să joci extrem de urât și să câștigi cu 1-0”

Marius Șumudică e în fața unui test dur în Champions League. CFR Cluj o va întâlni, astăzi, 3 august, pe Young Boys Berna în prima manșă a turului 3 preliminar din UCL. Partida va avea loc la Cluj, de la ora 21.00. Înaintea partidei, antrenorul de 50 de ani a decis scoaterea din lot a celui mai bine plătit jucător al echipei.

Marius Șumudică va aborda partida din Champions League fără cel mai bine plătit jucător din lot. După un episod violent, la antrenamente, la adresa portarului Otto Hindrich, Alex Chipciu (32 de ani) a fost exclus din lotul campioanei. Chipciu avea un salariu de 30.000 de euro pe lună. El marcase golul decisiv, în turul 1 preliminar, prin care clujenii trecuseră de Borac Banja Luka. Dar atitudinea sa față de colegul de echipă l-a înfuriat pe Șumudică.

Marius Șumudică a vorbit și despre posibila tactică pe care o va folosi în partida cu Young Boys Berna. El și-a adus aminte de calificarea obținută în fața celor de la West Ham United, în 2016, pe când o antrena pe Astra Giurgiu. Echipa lui Șumi a obținut „biletele” pentru primăvara europeană în Europa League după o victorie nespectaculoasă, 1-0, obținută în deplasare. Atunci, Astra a fost eliminată în fza următoare, în 16-imi, de belgienii de la Genk.

Poți să joci extrem de urât și să câștigi cu 1-0. Eu am jucat astfel de meciuri, m-am dus la West Ham, cu 75 de mii de spectatori în tribună, nu am făcut un meci spectaculos, am avut o singură ocazie de gol și am câștigat cu 1-0”, a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă dinaintea partidei din această seară.