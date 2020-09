Marius Lăcătuș s-a pus rău cu Gigi Becali! Ce a îndrăznit să spună despre FCSB

Marius Lăcătuş rămâne cu sufletul alături de Steaua, pe care o susţine în continuare în războiul cu FCSB. În calitate de antrenor al Stelei, Lăcătuş a avut parte de două sezoane dezamăgitoare, în care a ratat promovarea în Liga 3. Iar despre perioada în care a antrenat echipa lui Gigi Becali, „Fiara” a reamintit că erau alte condiţii atunci. Acea echipă încă se numea Steaua, în ciuda faptului că peste ani Justiţia avea să decidă că nu avea dreptul. Şi, mai mult, încă juca pe Ghencea.

Marius Lăcătuş nu o vrea pe FCSB pe stadionul Steaua: „N-ar fi primiţi cu braţele deschise”

Marius Lăcătuş a vorbit şi despre disputa legată de stadionul Steaua. Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei FCSB-iste, ar vrea ca echipa lui Becali să poată juca acolo. Dar acest lucru este imposibil, mai ales în condiţiile în care cele două cluburi sunt în litigiu pentru un prejudiciu uriaş. De peste 30 de milioane de euro. În plus, FCSB-iştii ar putea avea mari probleme cu fanii Stelei din Peluza Sud.

„Eu am antrenat Steaua, nu FCSB! Și am antrenat Steaua care a jucat în Ghencea. Părerea mea contează mai puțin, dar cei din conducerea ministerului și a clubului vor decide administrarea stadionului. În cazul în care Steaua ajunge să joace în Liga a 2-a anul viitor, n-ar fi o mutare tocmai bună ca FCSB să joace acolo, chiar dacă ar avea posibilitatea asta. N-ar fi primiți cu brațele deschise. Nu neapărat jucătorii, antrenorii, ci mai ales cei din conducere! Plus că suporterii nu vor reacționa pozitiv”, a spus Marius Lăcătuş la GSP Live.

Marius Lăcătuş i-a lăudat pe suporterii Stelei de la Peluza Sud, despre care au spus că au fost alături de echipă chiar şi în momentele grele. Se aşteaptă să fie şi mai mulţi după cu inaugurarea noului stadion, dar şi după promovare.

„Suporterii au fost mereu alături de echipă, fie că jucam acasă, fie în deplasare. Multe meciuri din Liga 1 nu aveau atâția spectatori ca noi. Nu știu dacă vor avea 25.000 de spectatori pe Ghencea, dar dacă vor promova în Liga a 2-a, numărul lor va crește!”, a mai spus Lăcătuş pentru sursa citată.