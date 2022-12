Marius Budăi, veste bună pentru pensionari. Anunțul ministrului Muncii după ce a fost amenințat cu plângere penală

Marius Budăi este implicat într-un scandal de zile mari, după ce sindicaliștii de la Cartel Alfa l-au amenințat cu plângere penală, argumentând că fondul de pensii este insuficient, fiind înregistrat deja un deficit. Mai mult, aceștia au susținut că pensionarii de mâine vor fi cei mai puternic afectați de aceste măsuri de majorare a pensiilor şi a salariului minim.

Marius Budăi se află în colimatorul sindicatelor, acesta fiind amenințat cu plângere penală pentru căfavorizează anumite categorii de persoane, în detrimentul pensionarilor de mâine. Acestea i-au adus în vedere consecințele existente deciziilor sale, astfel încât, să nu fie surprins de acțiunile lor,în cazul în care lucrurile vor merge rău. Sindicatele au avertizat asupra creșterii deficitului din cadrul fondului de pensii, ceea ce înseamnă că în viitorul apropiat, ar putea să nu mai existe bani pentru pensii nici câți sunt la momentul actual.

„Din punctul nostru de vedere, noi am anunțat în cadrul discuțiilor dacă rămâne sub forma aceasta. Practic este afectat și persoana și persoanele alăturate la fondul de pensii, pe de o parte în calculul punctajului de pensie, pe de altă parte, fondul de pensii, adică pentru pensionarii aflați în plată astăzi vor fi afectați.

Ei se plâng că fondul de pensii este insuficient și este deficit, deci nu fac decât să mărească deficitul cu încă 1, 2 miliarde de lei pe an în toată structura sa. Evident că vor fi afectați pensionarii de acum, dar vor fi afectați și pensionarii pe viitor”, au anunţat sindicatele Cartel Alfa.

Contrariat de acuzațiile primite, Marius Budăi a venit cu noi clarificări care să lămurească toți cetățenii, mai ales pe cei care vor beneficia de noile schimbări stabilite prin lege. Ministrul Muncii a confirmat majorarea punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie. Acesta a promis că Programul „Sprijin pentru România” va continua, oamenii cu venituri decente continuând să primească vouchere sociale, dar și ale măsuri de ajutor pentru 2023.

Ministrul Muncii a anunțat și momentul în care se vor primi voucherele sociale, acestea sosind în perioada 19-23 decembrie.

Am avut o discuție cu domnul ministru Boloș. În perioada 19-23 decembrie vor fi încărcate cardurile voucherelor. Am fi vrut mai devreme, dar avem un calendar de respectat”, a spus Marius Budăi, duminică seara.

Marius Budăi a explicat ce schimbări au avut loc din cauza zilelor libere și care este planul de acțiune în următoarea perioadă.

„Chiar dacă a fost liber, vineri s-au făcut plăți astfel încât am început plata pensiilor. Mâine, Casa de Pensii va mai livra către Poștă alte sume. Avem înțelegere de la Poșta Română. În ianuarie, de asemenea, pentru că e deschidere de conturi în noul an bugetar plata va începe undeva pe 4 ianuarie”, a spus ministrul Muncii.

Marius Budăi a vorbit și despre subiectele dezbătute în spațiul public vizavi de cea doua majorare de pensii în anul 2023, afirmând că el nu a făcu niciodată un asemenea anunț, preferând să discute despre lucrurile care sunt deja în lucru.

„Nu am spus eu așa ceva. Am vorbit doar de ceea ce este deja, actele normative la care lucrăm. Mâine dimineață vom intra în avizare ministerală, astfel încât să nu avem nicio sincopă. Am să vorbesc despre fapte și, așa cum s-a putut observa, am preferat să fim productivi și să păstrăm echilibrul”, a transmis ministrul Muncii.