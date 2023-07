Marius Budăi, semnal de alarmă pentru angajații care acceptă un salariu mic pe cartea de muncă și bani în plus la plic. Ce consecințe dure vor suporta

Ministrul Muncii și solidarității sociale trage un semnal de alarmă pentru toți angajații români. Subiectul pensiilor mici este un subiect amplu dezbătut în România, astfel că, majoritatea vârstnicilor primesc o pensie rușinos de mică după o viață de muncă. Pentru a evita ca generațiile actuale să se confrunte peste ani cu aceleași probleme, Marius Budăi le recomandă angajaților să aibă grijă ce condiții acceptă din partea angajatorilor!

Ce spune Marius Budăi despre majorarea pensiilor?

Ministrul Muncii a declarat recent că nu dorește să le dea speranțe false vârsnicilor, cu privire la următoarea majorare a pensiilor, atâta vreme cât nu are nicio informație concretă în acest sens. Marius Budăi a anunțat că va participa la o întâlnire importantă privind situația pensiilor, iar ulterior va reveni cu informații noi, dacă vor fi relevante pentru pensionari.

De asta am preferat să facem, să avem deciziile luate şi abia atunci să anunţăm şi imediat să trecem şi la implementare. Practic, mai mult decat anuntarea si luarea deciziei, cea mai importantă e implementarea deciziei”, a transmis Marius Budăi.

Marius Budăi și-a îndreptat atenția și către românii aflaâi în câmpul muncii. Mulți dintre români primesc oferte tentante din partea angajatorilor cu privire la suma câștigată în mână, spre deosebire de cea trecută negru pe alb în cartea de muncă. Din cauza traiului greu, angajații ajung la o mică înțelegere cu șefii lor, acceptând să primească „bani la negru”, beneficiind de o sumă mai mare decât cea trecută în acte.

Din păcate, pe termen lung, acest acord tacit dintre cele două părți vor dezavantaja angajatul, atunci când va ieși la pensie, primind o sumă mică, direct proporțională cu cea trecută pe cartea de muncă, de-a lungul timpului. Pentru a evita o bătrânețe dificilă din acest motiv, ministrul Muncii îi sfătuiește pe angajați să fie responsabili și blânzi cu bătrânețea lor, care de altfel, nu iartă pe nimeni.

„Trag un semnal de alarmă celor care sunt în câmpul muncii. Dacă acceptăm să lucrăm pe doi lei pe hârtie şi pe cinci lei în mână, contribuţia se plăteşte la cei doi lei, nu la cinci şi când ajungem la pensie vom avea pensie foarte mica din cauza lipsei de contributie.

Probema apare acolo unde oamenii au contribuit aproximativ la fel, au lucrat in conditii aproximativ la fel şi spun aproximativ pentru că eu, in toata experienta mea, nu am gasit două dosare la fel, sunt cuantumuri ale pensiei diferite. Asta înseamnă de fapt inechităţile în sistem”, a explicat ministrul Muncii.