Marius Budăi critică PNNR-ul României după creșterea vârstei de pensionare la femei: „Îi interzici dreptul la pensie”

Marius Budăi s-a arătat de multe ori de partea cetățenilor, apărându-le drepturile. Acest lucru se întâmplă și acum, după scandalul din Coaliție legat de creșterea vârstei de pensionare la femei, de la 63 de ani, la 65 de ani, asumată prin PNNR.

Ministrul Muncii s-a arătat în total dezacord cu decizia de a crește vârsta de pensionare la femei, acestea fiind obligate să muncească până la 65 de ani. Mai mult, Marius Budăi spune că prin această decizie, practic, li se interzice dreptul la pensie persanelor vizate prin PNRR, adică femeilor.

Din păcate, ideea este inspirată din Occidentm, însă inițiatorii acestei legi nu au luat în considerare media de viață a românilor, spre deosebire de cetățenii occidentali, care au un trai de viață mai bun și prin urmare, trăiesc mai mult.

Pentru a fi clar și concis, Marius Budăi a reiterat faptul că PSD nu susține această decizie, mergând pe ideea că nu trebuie schimbat un lucru care funcționează bine.

”Tot mai des mă întreb oare ce au gândit acești oameni când au gândit PNRR. Din punctul meu de vedere, sigur nu s-au gândit la oameni pentru că noi nu avem speranța de viață din vest și nu putem să punem carul înaintea boilor.

Eu cred că noi suntem obligați întâi să ridicăm speranța de viață a oamenilor și apoi să discutăm câteva aspecte care deja există în legislația actuală. Nu văd de ce am înlocui niște lucruri care funcționează bine și nu văd de ce, după vârsta de 65 de ani, am interzice dreptul la pensie al anumitor cetățeni.

Dreptul la pensie, am spus foarte bine, pentru că dacă îi prelungești vârsta de pensie îi interzici dreptul la pensie și atunci noi, PSD, am spus-o de multe ori că nu susținem acest aspect. Eu susțin din punctul de vedere al profesionistului, din punctul de vedere al celui care este atent la ceea ce se întâmplă în viața actuală a cetățenilor români și sub nicio formă nu o vom susține”, a declarat Marius Budăi, la România TV.