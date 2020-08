Marisa de la Bravo, ai stil! s-a logodit. Cum arată inelul pe care i l-a dat iubitul ei

Marisa Paloma, câștigătoarea sezonului 2 ”Bravo, ai stil!”, s-a logodit. Bruneta a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare, unde a postat și multe fotografii cu inelul.

Marisa de la Bravo, ai stil! s-a logodit cu Liviu Stanciu. Bruneta a postat zeci de poze cu inelul pe Instagram

Marisa Paloma este câștigătoarea sezonului 2 al emisiunii ”Bravo, ai stil!, titlu pe care l-a cucerit după ce le-a învins, în finală, pe adversarele sale Adela și Andreea. Bruneta a primit titlul de ”cea mai stilată femeie din România” și s-a ales cu un cec de 100.000 de lei, dar și ocazia de a lucra în televiziune. După această reușită, bruneta a decis că este vremea să se ocupe și de viața sentimentală.

Astfel, după ce în luna mai ar fi avut o aventură cu Adrian Ispravnic, fostul soț al prezentatoarei de știri de la Digi 24 Laura Teodoru, și-a găsit adevărata dragostei. Marisa se iubește din 2017 cu Liviu Stanciu, fost partener al Cătălinei Grama ”Jojo”, în prezent realizator de programe la Kanal D. Cei doi s-au cunoscut pe când ea filma pentru postul numit.

Liviu Stanciu, fost VJ la MTV, a fost cuplat cu Zayra Tudor, Dana Marijuana, Tania Budi, Ramona Năstase și Cătălina Grama.

„Parcă trăiesc un vis”

„LOGODITĂĂĂ!!! FINALLY! Am așteptat momentul cu atât de multă iubire în suflet, încât chiar NU MI-A VENIT SĂ CRED că se întâmplă! Emoționant. Stări peste stări, care per total au reușit să mă blocheze complet în momentul în care am realizat ce se întâmplă. Abia acum realizez… și poate nici acum.

Încă asimilez acest cumul de fericire nemaitrăită până acum. Nu-mi venea sa cred când m-am trezit dimineața lângă el și am văzut că port inelul de logodnă. Chiar este una dintre cele mai MARI dorințe ale mele. Parcă trăiesc un vis. Îl iubesc mult și am trecut prin la fel de multe împreuna”, a declarat Marisa Paloma.