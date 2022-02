Mario Joy, celebru pe plan mondial cu piesa ”California”, s-a îmbolnăvit. Ce diagnostic crunt i-au pus medicii: ”M-am obișnuit cu ideea” EXCLUSIV

Mario Joy, artist cunoscut atât în țară cât și la nivel internațional, datorită hitului „California”, are o poveste de viață presărată și cu necazuri. În interviul pentru impact.ro, Mario ne-a povestit despre starea sa de sănătate, despre viitoarea soție, dar și despre muzică, marea lui pasiune: „De mic visez la un Premiu Grammy”.

Pe Mario Joy lumea îl știe mai mult datorită piesei „California” care a adunat peste 40 de milioane de vizualizări pe YouTube, însă Marius Necula, pe numele său real, este conectat cu muzica încă din copilărie.

„Totul a început prin clasa a VII-a, când am fost invitat să fac parte din corul școlii. Am acceptat, iar în același an am și cântat pentru prima oară pe o scenă, melodia „Fata din vis” a trupei Compact. Am realizat că vreau să fac o carieră din asta când aveam 17-18 ani. De atunci am muncit neobosit pentru a-mi vedea visurile realizate.

Ca în orice carieră, Mario a făcut sacrificii pentru a cunoaște succesul. În adolescență și-a dezamăgit părinții, iar mai târziu a ajuns să nu mai aibă prieteni și nici oameni foarte apropiați.

Când te împarți așa nu poți să fii dedicat sută la sută în mai multe locuri, iar eu am ales muzica. Un alt sacrificiu important este timpul investit. În adolescență am renunțat la numeroase ieșiri cu prietenii, pentru a exersa și a compune piese.

„Cred că cel mai mare sacrificiu pe care l-am făcut pentru muzică este faptul că am renunțat la Facultatea de Drept. În copilărie, inițial visam să fiu avocat sau procuror. Însă, pe măsură ce am realizat că îmi doresc să urmez o carieră muzicală, am zis că nu pot face două lucruri bune deodată.

În momentul de față cariera lui se împarte între cea de solist și cea de compozitor, mărturisindu-ne că visul lui suprem este acela de a câștiga un premiu Grammy.

„Sunt mândru de tot ceea ce am realizat până acum, pentru că știu câtă muncă am depus pentru asta…Aș spune totuși să premiul de la New York este un pic mai special. De mic visez la un premiu Grammy și odată cu premiul acesta de la NY, Best Internațional Uprising Artist, m-am apropiat puțin de visul meu. Sky is the limit!.”

„Eu am început ca solist și pe parcurs am învățat să compun și să produc piese. Dacă am o piesă bună și nu mi se potrivește mie, cu drag o dau altcuiva. Dar desigur că prioritatea sunt eu, întâi aleg ce piese urmează eu să lansez, apoi văd ce mai pot compune pentru alți artiști.

Mie îmi face plăcere să colaborez cu alți artiști, mă inspiră și mă bucur să cunosc îndeaproape oameni din industrie. Iar de fiecare dată când colaborez cu un alt artist și îi compun o piesă, dau tot ce am mai bun, ca și cum aș lucra-o pentru mine.”, ne-a mai declarat Joy, completând că nu contează deloc dacă piesa câștigătoare este cântată de el sau de unul dintre artiștii cu care colaborează.