Marina Voica a ajuns la spital chiar în ziua în care a împlinit 85 de ani. Ce a pățit vedeta, de fapt

Celebra artistă Marina Voica a ajuns la spital, chiar în ziua în care aceasta a împlinit vârsta de 85 de ani, adică pe data de 2 septembrie 2021. Ce a pățit aceasta.

Marina Voica a trecut prin clipe dramatice chiar de ziua ei de naștere. Artista a împlinit la început de septembrie vârsta de 85 de ani și tot atunci a ajuns de urgență la spital. Totul s-a întâmplat după ce a sărbătorit cu bucate alese la un restaurant din Herăstrău. Apoi, ea a ajuns de urgență la Spitalul din Câmpina cu o toxiinfecție alimentară.

Marina Voica și-a sărbătirit ziua de naștere, motiv pentru care a degustat mai multe bunătăți de la restaurant. Ajunsă însă acasă, la Breaza, a doua zi aceasta a început să acuze stări de rău, pe care le-a pus pe seama exceselor alimentare. Artista a sunat la urgență, iar medicii de la Salvare i-au venit în ajutor și au hotărât să o ducă la Spitalul din Câmpina pentru investigații amănunțite, deși artista s-a opus cu vehemență. Artista a primit ulterior diagnosticul de toxiinfecție alimentară. Acesteia i s-a administrat o perfuzie și a fost sub supravegherea medicilor.

În prezent, marea artistă se simte bine, iar starea sa de sănătate s-a îmbunătățit:

”Sunt bine acum. Am făcut toxiinfecție alimentară, sunt foarte pofticioasă și am primit foarte multă mâncare ieri și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu vreau să vă descriu. Am chemat salvarea, eu ziceam că nu chem, dar am chemat. A venit o fată foarte drăguță și mi-a zis să merg, eu nu și nu, și până la urmă am zis că să mă duc că nu știu ce se va întâmpla. Eu vreau să fiu sănătoasă”, a spus Marina Voica, la Antena Stars.