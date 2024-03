Marina Almășan și Daniela Gyorfi, amintiri de coșmar de la cutremurul din 4 martie 1977: ”La robinet a început să curgă apă pământie!” EXCLUSIV

4 martie 1977, ora 21.22. Preț de 56 de secunde, România a fost zguduită, în acea seară, de un cutremur devastator, cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter. Și-au pierdut viața, sub dărâmături, 1.578 de persoane. Vedeta TVR Marina Almășan și solista Daniela Gyorfi, pe atunci, niște copile, nu au putut da uitării vuietul sinistru al pământului, venit, parcă, din alte lumi…În exclusivitate pentru Playtech Știri, Marina și Daniela au rememorat momentele dramatice, de acum 47 de ani, la care au fost martore.

Vedeta TVR Marina Almășan ne-a povestit despre acea noapte de groază, din 4 martie 1977. Avea, pe atunci, 11 ani:

”Locuiam într-un bloc de 11 etaje, unul dintre cele mai înalte, în acei ani. Îmi amintesc și eu acel vuiet general, lampa care se legăna, ca un pendul gravitațional, scârțăitul îngrozitor al blocului, cuprins de frisonul venit din adâncuri. Îmi amintesc cum tata ne-a înghesuit pe toți sub tocul ușii de la dormitor și cum am continuat să tremur mult după ce vibrațiile au încetat.

Familia Marinei s-a temut să mai rămână în apartamentul de la etaj, găsindu-și refugiul la un vecin de la parterul blocului. Erau cu toții pregătiți să fugă în Parcul Floreasca, în caz de alt seism:

Și mai țin minte că, preț de câteva zile, tata, care era jurnalist, nu ne-a lăsat să ne uităm la Știri, ca să nu ne panicăm, văzând cum sunt scoși oamenii de sub dărâmături”, ne-a mai povestit Marina Almășan, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

”Îmi amintesc cum ne-au îmbrăcat părinții, pe mine și pe fratele meu, care era mic de tot, și cum am petrecut restul nopții la niște vecini, de la parter, alături de alți vreo 20 de locatari, fiind gata s-o luăm la fugă. în parc (Floreasca), dacă urma să se repete.

Și solistei Daniela Gyorfi îi este greu să uite acea noapte, în care recunoaște că s-a temut pentru viața ei și a mamei. Avea, pe atunci, 9 ani. Au trecut 47 de ani, de la cutremurul care a înghițit peste 1.500 de vieți, dar amintirile au rămas la fel de vii, nu s-au șters, odată cu trecerea timpului:

”Stăteam la etajul 7, știu că am coborât pe scări, cu mama, ne-am împiedicat, am căzut, lumea țipa, am dormit pe stradă, toată noaptea. N-am să uit niciodată acel vuiet înfricoșător. Cert este că în casă nu ni s-a întâmplat mai nimic.

Când m-am uitat pe geam am avut senzația că se apleacă blocurile, eram mică, mi-a fost foarte frică. Liftul s-a blocat, între etaje, bine că nu ne-am urcat în el”, povestește Daniela Gyorfi, în exclusivitate pentru Playtech Știri.