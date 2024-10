Marilu Dobrescu, acuzații grave după o vacanță în Bali: ”M-a agresat în seara în care am fost cazată”. A povestit totul și a prezentat dovezi

Marilu Dobrescu, una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut de la noi, face acuzații grave după o vacanță petrecută în Bali. Ceea ce trebuia să fie o experiență de vis s-a transformat rapid într-un coșmar, după ce influencera ar fi fost agresată de cel care deține resort-ul unde s-a cazat și de asociatul acestuia.

În urmă cu câteva săptămâni, Marilu Dobrescu pleca în ceea ce părea să fie una dintre cele mai frumoase aventuri din viața ei. Influencera urma să petreacă o vacanță îndelungată în Bali, Indonezia, numai că totul s-a transformat în cel mai mare coșmar al ei, la scurt timp după ce s-a cazat într-un resort de lux.

Marilu a povestit experiența de care a avut parte, într-un vlog de aproape o oră, pe YouTube. Așa cum și-a obișnuit fanii, roșcata a dat toate detaliile și a inserat chiar și înregistrări audio, pentru a-și susține acuzațiile. Marilu a povestit că, în seara în care a ajuns la resort, proprietarul acestuia și asociatul lui ar fi ademenit-o pentru a profita de ea.

”Bărbatul care deține unul dintre cele mai cunoscute resorturi din Bali (cel din poză) m-a agresat sexual în seară în care am fost cazată. Și l-am înregistrat. Că na, când e vorba de victimele mereu tre’ să demonstrezi în fel și chip, altfel nimeni nu te bagă în seamă. Eu n-o să tac, asta e o mișcare prin care încerc să opresc un precedent. El și asociatul lui m-au înscenat și astfel am ajuns să am una dintre cele mai traumatizante seri din viață mea, dar nimic nu poate să descrie mai bine situația decât noul storytime de pe YouTube.

Are o oră, am zis TOT. Am pus toate dovezile, conversațiile, nu am omis nimic. Cu ocazia asta vreau să trag și un semnal de alarmă legat de toate locurile astea ‘minunile lumii’, promovate la greu că fiind aur. Uneori e pur și simplu prea frumos că să fie adevărat. Uneori în spatele ușilor închise se ascund cele mai meschine personaje care cred că pot face orice datorită statutului lor financiar”, a scris Marilu pe Instagram, acolo unde are peste 500.000 de urmăritori.