Marijuana poate stopa boala covid-19. Ce au aflat specialiștii

Doi compuși din marijuana pot să stopeze infecția cu coronavirus, potrivit unui virus. Este vorba despre acidul canabigerolic (CBGA) și acidul canabidiolic CBDA, care acționează prin prinderea și distrugerea proteinelor spike ale coronavirisului. Acești compuși par a fi eficienți împotriva variantelor Alpha și Beta, dar nu este încă clar dacă sunt eficienți împotriva celorlalte variante de coronavirus, precum Delta și Omicron.

Marijuana poate stopa boala covid-19

Studiul potrivit căruia marijuana ar putea preveni coronavirusul a fost publicat în jurnalul academic „Journal of Natural Products”, revăzut de cercetători de la Universitatea de Stat din Oregon, se concentrează mai ales pe compușii din cânepă, cunoscuți mai ales sub denumirea de cannabis sativa, a informat The Jerusalem Post.

Acest tip de marijuana este utilizat în multe produse diferite, precum cosmetice, alimente, loțiuni și suplimente alimentare. Dar o pereche de acizi canabinoizi care se găsesc în cânepă ar putea fi capabili să ajute la prevenirea infecțiilor cu coronavirus.

Cei doi compuși menționați acționează prin prinderea și distrugerea proteinelor spike ale coronavirusului. Acest fapt este important, întrucât înseamnă că au aceeași țintă medicamentoasă precum vaccinurile și tratamentele cu anticorpi, împotriva coronavirusului.

Compușii par a fi eficienți împotriva variantelor Alpha și Beta

Altfel spus, acest lucru blochează principala modalitate a virusului de a infecta oamenii. Compușii care blochează procesul de infectare ar funcționa și în cazul altor boli, precum HIV și hepatita.

„Acești acizi canabinoizi sunt abundenți în cânepă și în multe extracte de cânepă”, a spus autorul principal Richard van Breemen într-o declarație, potrivit Jerusalem Post. „Acizii nu sunt substanțe controlate precum THC, ingredientul psihoactiv din marijuana, și au un profil de siguranță bun la om. Iar cercetarea noastră a arătat că compușii din cânepă au fost la fel de eficienți împotriva variantelor SARS-CoV2”, a mai spus acesta.

Acești compuși au fost identificați prin utilizarea unei tehnici bazate pe spectrometrie de masă pentru a căuta compuși în vederea fabricării de medicamente ce ar putea viza proteina spike a coronavirusului.

„Acești compuși pot fi administrați pe cale orală și au un istoric îndelungat de utilizare sigură la om”, a spus van Breemen.

Însă, în timp ce compușii par să fie eficienți împotriva variantelor Alpha și Beta, nu este clar dacă aceștia sunt eficienți împotriva celorlalte, precum Delta și Omicron.

Sunt necesare mai multe cercetări pentru a testa asta, dar și a testa altor compuși, în special a unui compus derivat din lemn dulce, care, de asemenea, se leagă de proteina spike.