Mariana de la Puterea Dragostei a fost dată de gol. Reacția ireală: ‘Are un arab acasă’

S-au adus acuzații grave la adresa Marianei de la Puterea Dragostei. A fost Mariana dată în vileag? Are ceva de ascuns una dintre cele mai dorite fete din casa Puterea Dragostei?

Fără doar și poate Mariana de la Puterea Dragostei este una dintre cele mai dorite femei din Casa Dragostei. Aceasta a flirtat cu mai mulți băieți încă de când a intrat în concurs, dar nu a format cuplu cu nimeni. De altfel, cel care a încercat de mai multe ori să ajungă la inima frumoasei Mariana a fost Cristian Comănici, dar ea a părut mai mult interesată de Rareș, care însă a părăsit competiția.

Dar în casa Puterea Dragostei rivalitățile continuă. Azi, Andrada a făcut chiar mărturisiri de-a dreptul șocante despre Mariana, susținând că, de fapt, aceasta are pe cineva acasă în România, care o întreține. De asemenea, această informație a mai fost confirmată și de către Alexandra, în emisiune.

Când a auzit toate cele spuse, Mariana a izbucnit în râs, negând totodată că ar fi întreținută de vreo persoană anume. De altfel, sosirea Medei în casa Puterea Dragostei a scos la lumină noi informații despre trecutul Marianei. Aceasta a susținut că a lucrat cu Mariana în mai multe cluburi, iar ceilalți concurenți din emisiune au concluzionat că ea a fost dansatoare. Mariana a ținut să nege și aceste zvonuri și a spus că a fost clientă falsă.

„Nu îmi e rușine să spun! Am muncit și la club, am fost clientă falsă, am fost hostess, am muncit și la cazino. Care este problema?! N-am fost damă de companie, cum spunea Alexandra”, a spus Mariana de la Puterea dragostei.