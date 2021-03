Marian Godină a trăit rușinea vieții sale. Polițistul, nevoit să se scuze: ”Trebuie să fac câteva precizări”

Cel mai controversat și urmărit polițist din România a trecut printr-o experiență de neuitat. Ce a pățit Marian Godină și de ce a fost nevoit să se scuze: „Trebuie să fac câteva precizări”.

Marian Godină nu mai are nevoie de nicio prezentare, având în vedere că este una dintre cele mai cunoscute persoane publice din mediul online. Polițistul a povestit, pe propriul site, cum a picat examenul de admitere la Academia de Poliție și care a fost momentul în care a realizat că „nu este în stare” să facă acest lucru. Conform spuselor lui Marian Godină, instituția de învățământ din cadrul MAI „produce” ofițeri de poliție după trei ani de studiu. De asemenea, Academia de Poliție oferă posturi la Frecvență Redusă, 10% din procentajul locurilor la zi, pentru agenții de poliție care vor să devină ofițeri.

„Aveam deja câțiva ani în poliție, când am aflat că s-au scos locuri la FR. Ne-am înscris la examen mai mulți colegi, spunându-ne că „e păcat să nu încercăm. Și ne-am dus la examen lemne. Și lemne ne-am întors toți, cu gândul că pentru anul viitor voi și citi ceva și nu mă voi baza doar pe cultura mea generală.

Următorul an nu s-au mai scos locuri la FR. Peste doi ani, prin luna aprilie am aflat că se vor scoate locuri și m-am dus iar, citind câte ceva la istorie înainte și crezând că va fi de ajuns. Primul an nu mi-am putut da seama de ce nivel de istorie ai nevoie, pentru că m-am dus bâtă. A doua oară, după ce alesesem un singur manual de istorie din cele șapte din bibliografia pentru examen și din care citisem câte ceva, am înțeles că acolo e de învățat serios, nu de citit.

În următorul an, mi-am cumpărat și vreo zece cărți de teste și le-am făcut pe toate. Mi-am conspectat tot pe un caiet foarte gros, mi-am scris cronologia tuturor evenimentelor importante. Examenul compus din română, istorie și engleză era identic cu cei care dădeau la zi. Aceleași subiecte, în aceeași zi. La finalul examenului, aveam media 9.10, cu nota 10 la istorie. Probabil doar cei care au dat examen la Academia de Poliție știu ce înseamnă să iei nota 10 la istorie. Eu am reușit asta în doi ani consecutivi, nota 10 la istorie.”, a mărturisit Marian Godină, conform mariangodină.ro.