Godină, afirmații surprinzătoare după cum s-a gestionat cazul de la Onești: „Unii visează sniperi pe blocuri şi rapel din elicopter”

Odată cu eșecul Poliției de a salva cei doi ostatici ce au fost sechestrați și uciși în Onești, au început și discuțiile despre calitatea pregătirii trupelor speciale. Gheorghe Moroșan a luat ostatici doi muncitori în județul Bacău, municipiul Iași. Din nefericire, acțiunea s-a încheiat tragic. Bărbatul i-a ucis pe cei doi muncitori ce renovau la fostul lui apartament. Bărbatul s-a răzbunat deoarece în urmă cu câțiva ani, a fost silit să părăsească imobilul printr-o hotărâre judecătorească.

Marian Godină despre cazul de la Onești

Primul apel a fost efectuat de către agresor la ora 11:47. Acesta le-a transmis polițiștilor că i-a legat pe cei doi muncitori și că îi va ucide dacă nu primește ce își dorește. El era nemulțumit că pierduse apartamentul în instanță. De asemenea, bărbatul publicase în 2018 o filmare în care amenința că se va răzbuna pe autorități pentru pierderea apartamentului.

Echipajele de poliție ar fi ajuns în doar câteva minute, la ora 11:52, însă au chemat și un negociator de la Bacău. Acesta a ajuns la mai bine de două ore după apel, în jurul ore 14. Odată cu el, au ajuns și ofițerii de la Investigații Criminale. Forțele speciale au intervenit, însă prea târziu. Cele două victime erau deja decedate, iar criminalul a fost împușcat de către trupele speciale. Acesta a supraviețuit, fiind împușcat cu 7 gloanțe de cauciuc și 2 de armament letal.

Marian Godină și-a exprimat părerea pe pagina sa de Facebook.

Agresorul a mai avut probleme cu legea

Criminalul din Onești a fost șofer pe TIR în trecut și a avut un cazier diversificat. El are patru condamnări, nu este la prima abatere de la lege. În anul 1987 a fost condamnat la 3 ani și 6 luni pentru furt calificat. În anul 1991, a fost condamnat la 1 an și 6 luni pentru aceeași faptă. În anul 2003 a primit o condamnare de 6 luni pentru vătămare corporală gravă. A fost condamnat și timp de 28 de zile în Italia pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolic, în anul 2010. De asemenea, și pentru conducerea unui autovehicul sub influența drogurilor. În momentul de față, bărbatul a fost operat și este într-o stare bună. În funcție de cum se simte, urmează să fie audiat în zilele ce urmează.