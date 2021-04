Maria Hîngu rupe tăcerea despre concurenții Survivor România 2021. Ce spune despre Sindy: ”Mutul f*** pamantul”

Maria Hîngu este cea care a părăsit cel mai recent ”Survivor România 2021”. Războinica a ajuns pe meleagurile neaoșe în urmă cu câteva zile, iar astăzi a venit în platoul ”Teo Show” pentru a povesti despre experiența trăită. Aceasta, ca și toți ceilalți concurenții eliminați de până acum, a fost supusă unui test de către Teo și Bursucu’, în urma căreia supraviețuitoarea a caracterizat-o pe Sindy printr-o zicală.

Maria Hîngu a caracterizat concurenții de la Survivor România 2021. Războinica a ales o zicală pentru Sindy

Eliminarea Mariei Hîngu a destabilizat echipa Războinicilor. După ce aceasta a părăsit competiția, alianțele de odinioară s-au ramificat, iar acuzele au început să circule. Ținta lor a fost Mellina, care a surprins pe toată lumea cu atitudinea avută după plecarea Mariei. Deși cele două au fost bune prietene în junglă, Mellina nu a arătat compasiune atunci când Maria a făcut ultimii pași în arenă.

„Nu simțeam”, a motivat aceasta, după ce a fost întrebată de coechipieri despre lipsa sa de reacție. Atitudinea ei i-a făcut pe ceilalți să se îndoiască de onestitatea sa, iar de aici au pornit discuții pline de reproșuri din partea lui Starlin și lui Sorin către tânăra artistă. Ajunsă în România, Maria Hîngu a venit cu mai multe explicații despre acest episod, concluzionând rapid că factorii de stres, foame și, în definitiv, conjunctura, a schimbat-o pe colega sa. Totodată, aceasta a fost supusă unui test de către moderatorii emisiunii ”Teo Show”.

Ea a fost nevoită să caracterizeze fiecare Războinic într-un cuvânt. Descrierea lui Sindy a uimit audiența. Maria a spus: „O tipă care pare naiva, dar ascunde foarte multă inteligență. Poate fi ea omul ala „mutul f*** pamantul”. Face strategii foarte bune, in spatele acelui chip angelic și al acelei voci!”.

Încă nu înțelege votul primit din partea lui Albert

„Votul de la Albert a venit cu o explicatie din asta… Eu sunt omul care are cel mai putine sanse sa aduca punctul care sa faca diferenta? Am participat la multe stafete, am participat la final, de asta intram la stafeta, pentru ca lumea credea ca eu pot aduce punctul. Daca mi s-ar propune sa ma intorc sau sa merg la urmatoare editie, m-as intoarce de cinci ori. M-am adaptat foarte bine, mi-am gasit o gramada de lucruri de facut”