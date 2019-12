Maria Dragomiroiu câștigă bani frumoși în SUA de Sărbători. Câți bani scot românii din buzunar pentru bilete

De foarte mulți ani, fie că vorbim de soliști de muzică ușoară, fie de muzică populară, sau actori, în perioada sărbătorilor de iarnă, dau fuga în Statele Unite ale Americii pentru concerte și evenimente dedicate comunităților de români de acolo. Printre vedetele care fac acest lucru regulat se numără și Maria Dragomiroiu care, an de an, face această deplasare în America.

Maria Dragomiroiu câștigă bani frumoși în SUA de Sărbători

Îndrăgita vedetă a muzicii populare românești de 12 ani face acest drum, în America, pentru a fi alături de românii din comunitățile de acolo, și, după cum declară chiar ea, o face cu dragoste și în dorința de a le readuce dorul de România, celor ce sunt plecați de mulți ani din țară.

”De data aceasta, Maria cântă doar de Crăciun şi de Revelion şi o săptămână după Sărbători. Este pentru al 12- lea an când suntem în America”, a mărturisit Bebe Mihu, soțul artistei.

Câți bani scot românii din buzunar pentru bilete

Anul acesta artista va concerta, alături de alți artiști, cum ar fi 3 Sud Est, Fuego, Raoul, Zorica Savu şi Mioara Velicu, în New York şi în Atlanta, unde promite să susţină, ca de obicei, un chef de pomină. Dacă vă întrebați cam care ar fi preţurile biletelor, vă putem spune că, în afară de faptul că nu i-au speriat pe cei care vor să-şi mai aline dorul de casă, vor fi de 250 de dolari, iar copiii sub 12 ani vor plăti jumătate din sumă, pentru spectacolul din New York, la ”Romanian Garden”, într-un spectacol intitulat ”Poveste de Crăciun”. Pentru spectacolul din 31 decembrie, unde cântăreaţa va susţine un concert în Atlanta, la ”Hashmite s Banquet Hall”, preţul unui bilet ajunge la 160 de dolari, însă pentru copii va costa 110 dolari.