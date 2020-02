Maria Constantin s-a despărțit de Dacian Varga. Nu a mai rezistat și a rupt tăcerea la TV

Maria Constantin nu și-a găsit nici acum adevărata dragoste! Cântăreața a mai adăugat listei sale de eșecuri în iubire încă o poveste de amor care s-a finalizat destul de rapid. Ce a spus blondina despre motivul despărțirii?

Maria Constantin a dezvăluit că s-a despărțit de Dacian Varga chiar la o petrecere. Aflată alături de Axinte, Viorel și cunoscuta Vulpița, Maria i-a mărturisit amuzată bărbatului din Vaslui că este singură. Vulpița a luat foc odată cu declarația făcută de cântăreață și cu privirile pe care i le trimitea suav soțul ei. Deși scena a părut foarte amuzantă pentru cei aflați la eveniment, adevărul Mariei a lăsat multe semne de întrebare.

Cu toate că aceasta a aruncat bomba, nu a vrut să dezvăluie nimic altceva despre viața sa personală. „În ultimii doi ani de zile n-am mai ieşit să vorbesc despre viaţa mea personală… Nu vreau să comentez. Nu veţi afla nimic! Cel mai important lucru din viaţa mea este copilul meu şi atât”, a spus Maria Constantin.

Amintim că povestea de iubire dintre cei doi a început în anul 2018, după ce cântăreața de muzică populară abia părăsise cu brio scandalul pe care l-a avut cu fostul soț, Marcel Toader. Cu toate că majoritatea fanilor săi au sperat ca el să fie al treilea bărbat care să o conducă la altar, nu a fost să fie.

”Eu cred că m-am străduit și am tras foarte mult de aceste două căsnicii. Nu regret nimic, cred că pentru fiecare om este un destin. Se spune că Dumnezeu îi dă omului cât poate să ducă. Iar eu am dus mult. Cred că eu personal am greșit dăruind foarte mult. Sunt foarte implicată în momentul în care eu iubesc”

Maria Constantin