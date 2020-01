Maria Constantin, imagine emoționantă alături de fiul ei. Cine este tatăl lui Codrin

Maria Constantin se pare că se bucură din plin de reușite pe toate plaurile. Dacă pe plan profesional și amoros a ieșit soarele pe strada ei, este mândră de o legătură mai strânsă decât niciodată cu micuțul său. Cum s-a fotografiat artista?

Soarele a răsărit și pe strada Mariei Constantin! Acesteia îi merge bine pe toate planurile. Cursurile sale la Conservator sunt aproape terminate, relația cu Dacian Varga pare a fi una fără cusur și se bucură din ce în ce mai mult de compania fiului. Deși nu are o relație extraordinară cu tatăl copilului ei, a reușit ca cel puțin în ultimii ani să fie extrem de prezentă în viața micuțului.

Recent, cântăreața a postat o fotografie cu Codrin. Cei doi se relaxau și probabil abia au terminat de povestit, ulterior imortalizând și momentul. Amintim că Maria și Ciprian Tapota Lătărețu au un fiu în vârstă de 9 ani. Deși s-au iubit mult, povestea lor nu a durat până la adânci bătrâneți așa cum și-au jurat în fața Domnului. Aceștia au divorțat în 2014, mai apoi și-au refăcut viața.

„Acum lucrurile s-au schimbat. El (n.r fostul soţ al Mariei Constantin) are o relaţie, un copil, deci fiul meu are un frăţior. Pe mine nu poate decât să mă bucure lucrurul ăsta. După ce am venit din Cipru am fost şi mi-am văzut fiul, toate lucrurile sunt înspre bine. Eu şi cu fiul meu suntem ca doi prieteni, ne povestim orice. E greu să trăieşti departe de copilul tău. El avea trei ani şi jumătate când s-a produs ruptura. Am trecut peste orgoliul meu şi peste tot ce simt eu, ca mamă, pentru ca fiul meu să fie bine”

Maria Constantin