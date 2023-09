Maria Constantin, detalii surprinzătoare despre noaptea nunții cu soțul ei, Robert Stoica: ”El e puțin mai timid”

Maria Constantin iubește din nou și se declară o femeie fericită și împlinită. A avut parte de o nuntă exact cum și-a dorit, de care își va aminti mereu. Încă mai face dezvăluiri despre marele evenimente, iar acum a explicat cum a decurs acea noapte pentru ea și soțul ei.

Maria Constantin a avut o nuntă exact cum și-a dorit și a profitat din plin de fiecare moment de la marele eveniment. A fost o petrecere de cinste, despre care se mai vorbește și acum, după mai bine de o lună.

Artista a dat din casă și a dezvăluit cum și-a petrecut ea noaptea nuntii. A spus că s-a distrat pe cinste și a dansat toată noaptea, spre deosebire de soțul ei, care a stat mai mult retras. Nu a ieșit prea mult în evidență, pe motiv că ar fi mai timid.

De altfel, s-au întâlnit de doar câteva ori pe parcursul nopții. Au avut mulți invitați, au fost foarte solicitați și s-au asigurat că totul merge bine, motiv pentru care nu prea au apucat să stea împreună.

Maria Constantin a avut parte de nunta mult visată și acum are planuri de viitor cu soțul ei. Proaspăt căsătoriți, nu exclud nici posibilitatea de a-și mări familia. Cei doi mai au copii din alte relații, dar și-ar dori un alt urmaș.

Citește și: Maria Constantin a recunoscut ce a făcut cu o noapte înainte de nuntă. Cu cine a petrecut cântăreaţa

Totuși, vedeta nu speră prea mult la o altă sarcină, pentru că pe prima a obținut-o foarte greu. A urmat multe tratamente ca să rămână însărcinată, motiv pentru care nu crede că acum va reuși pe cale naturală.

Dacă Dumnezeu le va oferi această bucurie, o vor primi în viața lor cu tot dragul, pentru că sunt pregătiți să mai devină părinți.

„Nu e ceva neapărat pentru noi. Da, ne dorim, dar având în vedere că eu și prima dată când am rămas însărcinată am luat o mulțime de tratamente și știu că am ceva probleme, dar nu știu dacă vor fi vreodată rezolvate. Cumva, nu mai sper la lucrul acesta. Dacă este să se întâmple și Dumnezeu ne oferă această bucurie, se întâmplă și o să îi mulțumim din suflet.

Dacă nu se întâmplă, oricum noi avem minunile din viața noastră, atât eu, cât și Robert, iar noi suntem fericiți. Ce-i drept, Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că în sfârșit pot să spun că sunt fericită și nu îmi doresc să se termine fericirea asta niciodată”, a mărturisit Maria Constantin pentru ”Online Story by Cornelia Ionescu”.