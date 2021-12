Marele regret al lui Jador în 2021. Ce durere poartă artistul și de Crăciun

Este unul dintre cei mai populari și apreciați artiști din România, are o carieră incredibilă și milioane de fani care-l stimează și-i scriu pe rețelele sociale. Cu toate acestea, Jador mărturisește că se simte foarte singur, în perioada sărbătorilor de iarnă. Ce supărare apasă pe sufletul fostului Faimos de la Survivor România.

Deși este îndrăgit de milioane de români din toate colțurile țării, Jador se simte singur în Capitală, fără a avea familia aproape și fără să fie implicat într-o relație amoroasă.

Într-un interviu acordat celor de la Wowbiz, fostul Faimos de la Survivor România a făcut o retrospectivă a anului 2021, spunând ce anume l-a deranjat și care este cel mai mare regret al său.

Manelistul simte că singurătatea apasă greu pe sufletul său, făcându-l să se simtă de parcă ar fi plecat în străinătate, departe de toți cei dragi lui, înafară de unchiul său, singurul său sprijin din București.

„Da, am o dezamăgire. Când eram cu fata asta, nu îmi dădeam seama de mine, pentru că eu niciodată nu am dat nicio șansă reală la nicio femeie din viața mea. M-am mai distrat eu așa, când eram despărțit de ea, am mai făcut prostii.

Ideea e că te simți singur, uneori chiar mă simt foarte singur. Nu am un membru al familiei aici, decât pe unchiul meu.

Sunt în București ca și cum aș fi în străinătate. Sunt recunoscător pentru tot ce primesc, îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar nu e de acord niciodată, întotdeauna muncim pentru mai mult.

Cea mai mare realizare a mea este că mi-am luat casă, mi-am ajutat frații, multe lucruri.”, a declarat Jador, în exclusivitate pentru wowbiz.ro.