Marele regret al lui Jador. Ce greșeală imensă a făcut: și-a dezamăgit familia

Jador își iubește mult familia, însă simte că a dezamăgit-o, motiv pentru care regretă nespus. Deși a avut o copilărie în lipsuri, destinul a fost de partea sa, devenind celebru și strângând averi din spectacolele sale.

Marele regret al lui Jador

Jador are acum o situație financiară bună, dar cu toate acestea are și o durere în suflet. Această durere are legătură cu sora sa, pe care simte că nu a ajutat-o îndeajuns. Jador crede că a făcut, cumva, diferență între frații săi, Răzvan și Camelia, ajutându-l mai mult pe Răzvan decât pe sora sa.

De altfel, Jador l-a ajutat pe acesta să-și construiască o casă, dar nu a realizat că sora sa avea nevoie mare de ajutor. Artistul a menționat că nu și-a dorit niciodată să facă diferență între frații săi, dar că a acționat instictiv.

”Eu mai am trei frați în afară de el, mai micuți și mai am încă o soră, pe care ar fi trebuit s-o ajut și pe ea. Dar nu mi-am dat seama că are nevoie de ajutor. Am zis că… nu știu, nu mi-am dat seama… Am zis că ăsta era mai mic, am zis că să-l ajut și pe el și chiar nu mi-am dat seama că am făcut o diferență între frații mei”, a spus Jador.

Jador a promis însă că va face tot posibilul să își ajute și sora, pe Camelia, în vârstă de 21 de ani. Despre ea, puțini știu că este la fel de talentată, precum fratele ei, Jador. De mai bine de trei ani, aceasta are o relație cu un tânăr, iar cei doi plănuiesc să se căsătorească în scurt timp. Prin urmare, Jador dorește să se asigure că și sora sa va avea o casă.

Jador a participat la Survivor România 2021

În ceea ce-l privește pe Răzvan, fratele lui Jador, el s-a căsătorit deja, în urmă cu un an și jumătate. Jador a mai spus că între el și Răzvan a fost întotdeauna o legătură spirituală specială, întrucât ei sunt cei mai mari dintre frați.

Jador a participat recent și la emisiunea Survivor România 2021, de la Kanal D. El a făcut parte din echipa Faimoșilor, însă a fost eliminat din cauza problemelor de sănătate la picior.