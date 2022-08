Marele premiu la Loto, câștigat de o femeie care cerșea pe stradă. Gestul emoționat pe care îl face de când a devenit bogată

Deși se întâmplă rar, există și situații în care norocul le surâde chiar și celor mai necăjiți oameni din lume. Așa s-a întâmplat și în cazul unei femei sărace, care cerșea pe stradă bani sau mâncare pentru a supraviețui de pe o zi pe alta. În ciuda sărăciei lucie în care aceasta trăia, femeia nu rata niciodată să-și încerce norocul la Loto. Într-una din zile, speranțele sale de a câștiga lozul cel mare s-au împlinit.

O femeie care a cerșit pe străzile cartierului La Florida, din Alicante, Spania, s-a dovedit a fi câștigătoarea marelui premiu pus la bătaie de loteria națională, Bonoloto, acordat în această săptămână. Astfel, aceasta a fost deținătoarea norocoasă a biletului cu șase numere câștigătoare. Astfel, femeia cunoscută de tot cartoerul drept o persoană care trăiește din mila semenilor, va primi un premiu de 1.271.491 de euro.

Potrivit proprietarei loteriei de unde femeia a câștigat premiul cel mare, în momentul în care a aflat rezultatele, aceasta a intrat în locația care îi purtase noroc, strigând către femeia care i-a înregistrat biletul loto „Mi-ai rezolvat viața!”.

De asemenea, proprietarii locației de unde a fost extras biletul norocos au confirmat că fericitul câștigător este un locuitor al cartierului, de etnie romă, cunoscut pentru cerșitul la ușile unei bănci și ale unui supermarket care se află în fața localului său:

„A venit ieri și ne-a spus că i-am rezolvat viața. Am făcut fericit pe cineva pe care toată lumea o iubește în cartier. Femeia avea datorii și probleme economice”, a dezvăluit proprietara localului.

Cele două proprietare ale loteriei au declarat că suma câștigată de femeie este cea mai mare pe care acestea au dat-o vreodată.

„Noi dădusem premii de 36.000 de euro, dar niciodată ceva atât de mare. Am spus mereu că trebuia să dăm un premiu, dar nu te aștepți niciodată. Eram acasă și ne-au sunat la 22:40 să ne spună că am vândut premiul I de la Bonoloto și aproape că am căzut pe jos de emoție”, au transmis surorile, potrivit elperiodico.com.